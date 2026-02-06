Am Flughafen BER in Berlin bleibt der Flugbetrieb am Freitagmorgen wegen Blitzeis eingestellt. Der Winterdienst konnte die spiegelglatten Flächen trotz intensiver Enteisung nicht sichern.

Von 180 geplanten Starts am Donnerstag wurden mindestens 35 gestrichen

Am Berliner Flughafen BER können auch am frühen Freitagmorgen vorerst keine Maschinen starten. «Aufgrund von Blitzeis und anhaltendem Eisregen sind aktuell keine Starts und Landungen am BER möglich», teilte eine Sprecherin des Flughafens der deutschen Hauptstadt mit. Der Winterdienst der Flughafengesellschaft habe die Flugbetriebsflächen die gesamte Nacht über mit Enteisungsmittel behandelt, aber ohne Erfolg, sie seien spiegelglatt. Wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden könne, sei aktuell unklar.

«Zum Schutz von Passagieren und Mitarbeitenden ist der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt. Passagiere werden gebeten, ihren Flugstatus vor Anreise regelmässig zu prüfen», führte die Sprecherin aus. Aufgrund von Blitzeis waren bereits am Vorabend keine Starts und Landungen möglich. Am Freitagmorgen warteten bereits wieder Fluggäste auf Betriebsbeginn.

Mehr als 35 Flüge am Donnerstag gestrichen

Schon im Lauf des Donnerstags hatte es am Flughafen BER eine Reihe von Problemen gegeben. Zunächst konnten am Morgen nach gefrierendem Regen keine Maschinen starten. Das Enteisen der Flugzeuge nahm jeweils bis zu einer Stunde Zeit in Anspruch. Der erste Flieger hob dann am späten Vormittag ab.

Im Flugplan kam es anschliessend zu erheblichen Verzögerungen und zahlreichen Ausfällen. Fluggäste mussten zum Teil lange Wartezeiten auf sich nehmen. Von den 180 geplanten Starts wurden der Sprecherin zufolge bis gegen Mittag bereits 35 komplett gestrichen und danach noch weitere mehrere Dutzend.

Am Flughafen Zürich kam es bei An- und Abflügen von und nach Berlin zu grossen Verspätungen. So soll ein Eurowings-Flieger statt um 8.15 Uhr erst um 13.52 Uhr landen. Ein Swiss-Flieger, der um 7.20 Uhr in Richtung deutsche Hauptstadt starten sollte, war ebenfalls verspätet. Am Euroairport Basel wurde ein Easyjet-Flug, der um 9.35 Uhr landen sollte, als annulliert angezeigt.