Am Flughafen Berlin starten wegen Eis keine Flugzeuge

Der gefrierende Regen wird am Flughafen in Berlin zum Problem. Heute Morgen finden keine Starts statt, die Enteisung der Flieger ist aktuell unmöglich.

Am Berliner Flughafen kommt es am Donnerstagmorgen zu Fugausfällen und Verspätungen. Grund dafür ist das Wetter. «Aktuell finden am Flughafen BER aufgrund der Witterungsverhältnisse keine Starts statt», sagte eine Sprecherin.

Aufgrund schnell gefrierenden Regens sei eine Enteisung der Flugzeuge derzeit nicht möglich, heisst es weiter. Davon seien derzeit nur Starts betroffen, Flugzeuge in der Luft könnten derzeit am BER landen.

Wie lange keine Maschinen an dem Flughafen abheben können, sei noch nicht klar. Passagiere müssten mit Flugausfällen sowie massiven Verspätungen rechnen und werden gebeten, bei den Airlines den Flugstatus zu prüfen. Auf der Webseite des Flughafens ist zu sehen, dass bis zum Mittag rund ein Dutzend Flüge gestrichen sind. Der Deutsche Wetterdienst warnt in Berlin vor hoher Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eis.