Blitzeis legt den Hauptstadtflughafen BER am Donnerstagabend lahm: Keine Starts oder Landungen möglich. Auch Schweizer Flüge betroffen – Swiss musste neun Verbindungen streichen und 1100 Passagiere umplanen.

Mehrere Flüge in die Schweiz fallen aus

Darum gehts Blitzeis legt Flughafen BER komplett lahm

Swiss streicht neun Flüge und leitet einen nach Dresden um

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Wegen Blitzeises geht am deutschen Hauptstadtflughafen BER nichts mehr! Der Airport musste am Donnerstagabend seinen Betrieb komplett einstellen. Weder Starts noch Landungen seien derzeit möglich, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Auch auf der Seite des BER heisst es: «Wegen Blitzeis am 5.2.2026 keine Starts und Landungen mehr möglich. Prüfen Sie für den 6.2.2026 Ihren Flugstatus.»

Betroffen sind auch mehrere Flüge in die Schweiz.

Folgende Flüge fielen gemäss Flughafen bereits aus:

17.55 Uhr: Eurowings-Flug EW8762 nach Zürich

18.30 Uhr: Easyjet-Europe-Flug EJU5185 nach Genf

18.40 Uhr: Swiss-Flug LX971 nach Zürich

19.00 Uhr: Easyjet-Europe-Flug EJU5187 nach Zürich

19.35 Uhr: Swiss-Flug LX983 nach Zürich

Diese Flüge fallen ebenfalls aus:

20.40 Uhr: Swiss-Flug LX979 nach Zürich

21.05 Uhr: Easyjet-Switzerland-Flug ESZ1188 nach Basel

Und auch bei den Landungen kommt es teils zu erheblichen Verzögerungen.

Swiss streicht neun Flüge – Maschine nach Dresden umgeleitet

Die Fluggesellschaft Swiss bestätigte gegenüber Blick umfassende Auswirkungen auf ihren Betrieb. Aufgrund der winterlichen Wetterlage in Berlin habe man bereits früh vorsorglich Flüge annulliert:

Frühzeitig gestrichen:

LX978/979 Zürich–Berlin–Zürich

LX982/983 Zürich–Berlin–Zürich

Kurzfristig annulliert:

LX970/971 Zürich–Berlin–Zürich

LX962/963 Zürich–Berlin (Rückflug am Freitagmorgen geplant)

Zusätzlich musste Flug LX966 von Zürich nach Berlin nach Dresden umgeleitet werden, da der Flughafen während des Landeanflugs geschlossen wurde. Der Rückflug LX967 wurde ebenfalls gestrichen. Insgesamt hat Swiss neun Flüge annulliert und einen umgeleitet. Rund 1100 Passagiere sind betroffen.

Die Airline erklärte, man informiere die Reisenden direkt und unterstütze sie bei Umbuchungen auf alternative Verbindungen.

Der Flughafen BER war für eine Anfrage zunächst nicht erreichbar.

