Am Donnerstag hat ein Lawinenabgang das Lötschental abgeschnitten. Das Schneebrett ging in der Nähe des Walliser Dorfs Ferden herunter.

Marian Nadler Redaktor News

«Aufgrund eines Lawinenabgangs ist die Strasse Ferden-Goppenstein-Steg bis auf weiteres ab sofort gesperrt.» Das teilte der Regionale Sicherheitsdienst Lötschental am Donnerstagmittag in der «Gemeinde-News»-App mit. Die wichtige Talstrasse wurde verschüttet. Das Lötschental war damit vom Verkehr abgeschnitten. Auch der Betrieb des Autoverlads Lötschberg wurde eingestellt.

Die Meldung des Lawinenniedergangs bei der Galerie Rotloiwi sei um 11.40 Uhr eingegangen, hiess es bei der Kantonspolizei Wallis auf Anfrage von Keystone-SDA.

Betroffene Stelle sollen geräumt werden

Rotloiwi ist die erste Galerie nach dem BLS Autoverlad Lötschberg in Richtung Tal. Der Betrieb des Autoverlads musste deshalb eingestellt werden, wie es auf der Webseite des BLS hiess.

Auch die Talstrasse ist in beide Richtungen nicht befahrbar. Ob Personen verletzt, oder anderweitige Schäden entstanden sind, konnte die Polizei am Donnerstagmittag noch nicht sagen. Am Nachmittag wollten die Behörden die betroffene Stelle räumen.