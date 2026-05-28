Der Messerstecher von Winterthur hatte Kontakte in die Islamisten-Szene der Stadt. 2015 wurde er unter anderem wegen einem Verstoss gegen das IS-Verbot angezeigt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Bahnhof Winterthur rief ein 31-Jähriger «Allahu Akbar» während Tat

Der mutmassliche Täter war in der Islamisten-Szene von Winterthur aktiv

Sein Name tauchte bei Ermittlungen zur An'Nur-Moschee-Jugendgruppe auf

Mattia Jutzeler Redaktor News

Bei der Tragödie am Bahnhof Winterthur ist das Motiv des mutmasslichen Täters nun klar. Der Schweizer (31) schrie während der Tat immer wieder «Allahu Akbar» («Gott ist grösser»). Nun zeigen auch SRF-Recherchen, dass der Mann wohl in der Islamisten-Szene der Stadt aktiv war. Dies wird von der Kantonspolizei Zürich bestätigt.

So ist sein Name etwa bei Ermittlungen zur sogenannten Jugendgruppe der später geschlossenen An'Nur-Moschee aufgetaucht sein. In der berüchtigten Moschee wurde unter anderem von einem Imam zu Gewalt an «schlechten Muslimen» aufgerufen.

Teil von An'Nur-Jugendgruppe

Der mutmassliche Täter gehörte zu einer Gruppe, von denen später mehrere Jugendliche angeklagt und teilweise verurteilt wurden. Ausserdem wurden ihm Videos und Lieder mit radikalen Inhalten aus der Szene zugeschickt. Auch der Verdächtige selbst sei den Behörden immer wieder aufgefallen, da er islamistische Propaganda verbreitet und andere vom Dschihad überzeugen wollte.

2015 wurde er angezeigt. «Wegen Verstoss gegen das IS-Verbot. Er verbreitete IS-Propaganda», erklärt Marius Weyermann von der Kantonspolizei.

Behandlung in Klinik

Der mutmassliche Täter galt laut ausserdem als «psychisch gestört». Am 25. Mai wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Noch am Mittwoch hatte ein Arzt eingeschätzt, dass von dem Mann keine Gefahr ausgehe. Darum stand es ihm frei, die Psychiatrie zu verlassen.

Die Familie des Verdächtigen stammte aus der Türkei. Auch der 31-Jährige selbst soll für einige Zeit dort gelebt haben. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt, dass es sich um einen schweiz-türkischen Doppelbürger handelt. Auch die zwei Brüder des Mannes seien in Ermittlungen immer wieder als radikalisiert aufgefallen.

Der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr sprach bei einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag ganz konkret von einem «Terrorakt» am Bahnhof Winterthur.