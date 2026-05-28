Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Grosser Polizeieinsatz am Bahnhof Winterthur, Hintergründe noch unklar
- Absperrung von 100 Metern, Lift zur Unterführung gesperrt
- Stadtpolizei und Kantonspolizei Zürich bestätigen Einsatz
Alarm in Winterthur: Wie mehrere Blick-Leser berichten, läuft derzeit ein grosser Polizeieinsatz am Bahnhof. Die Hintergründe sind noch unklar.
Das Aufgebot ist offenbar gross. «Es wurde eine Absperrung von locker 100 Metern errichtet. Alles ist voller Polizei», so die Leserreporter. Auch der Lift, der zur Unterführung führt, ist gesperrt.
Auf Anfrage bestätigen sowohl die Stadtpolizei Winterthur als auch die Kantonspolizei Zürich einen Einsatz.
+++Update folgt+++