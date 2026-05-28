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«Sie haben alles abgesperrt»
Grosser Polizeieinsatz am Bahnhof Winterthur

Am Donnerstagmorgen kommt es am Bahnhof Winterthur zu einem grösseren Polizeieinsatz. Die Lage ist noch unübersichtlich.
Publiziert: vor 9 Minuten
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Aktualisiert: vor 7 Minuten
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Beim Bahnhof in Winterthur läuft derzeit ein Grosseinsatz.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Grosser Polizeieinsatz am Bahnhof Winterthur, Hintergründe noch unklar
  • Absperrung von 100 Metern, Lift zur Unterführung gesperrt
  • Stadtpolizei und Kantonspolizei Zürich bestätigen Einsatz
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Qendresa Llugiqi und Janine Enderli

Alarm in Winterthur: Wie mehrere Blick-Leser berichten, läuft derzeit ein grosser Polizeieinsatz am Bahnhof. Die Hintergründe sind noch unklar. 

Das Aufgebot ist offenbar gross. «Es wurde eine Absperrung von locker 100 Metern errichtet. Alles ist voller Polizei», so die Leserreporter. Auch der Lift, der zur Unterführung führt, ist gesperrt. 

Auf Anfrage bestätigen sowohl die Stadtpolizei Winterthur als auch die Kantonspolizei Zürich einen Einsatz. 

+++Update folgt+++

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