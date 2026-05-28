Er hatte wohl Wahnvorstellungen

Was für ein Messer kam zum Einsatz? Dazu können keine Angaben gemacht werden.

Bundesanwaltschaft ermittelt gegen Nesip Dedeler? Fehr bestätigt das.

Welche wirren Aussagen hat Nesip Dedeler gemacht, als er sich bei der Stadtpolizei gemeldet hat? Es wurden keine Drohungen gemacht. Marius Weyermann erläuert, dass es kein Zusammenhang mit Gewalt gab, sondern der Mann einfach den Eindruck gemacht habe, Wahnvorstellungen zu haben.

Kann Fehr mehr dazu sagen, warum der zuständige Arzt zu dieser so offensichtlichen Fehlbeurteilung in der IPW kam und ob das jetzt Konsequenzen hat? «Das ist ein Knackpunkt in dem Verlauf der Ereignisse», betont Fehr. Zu den Konsequenzen kann Fehr nicht sagen.