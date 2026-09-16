Drei Tote bei Flugzeugabsturz in Leukerbad VS

Am Dienstag stürzte ein Kleinflugzeug in der Region Fluhalp bei Leukerbad ab. Dabei kamen drei Personen ums Leben.

Ein Flugzeugabsturz in Leukerbad VS kostete am Dienstag drei Menschen ihr Leben. Was ist passiert?

Ein Kleinflugzeug vom Typ Cirrus SR22T startete in Lugano TI und legte am Flughafen Sitten VS eine Zwischenlandung ein. Anschliessend setzte es den Flug in Richtung des Flugplatzes Buochs im Kanton Nidwalden fort. «Kurz nach 16 Uhr kollidierte das Flugzeug aus bislang ungeklärten Gründen mit dem nördlichen Hang im Gebiet Fluhalp bei Leukerbad», schildert die Kantonspolizei Wallis in einer Medienmitteilung weiter. Augenzeugen meldeten anschliessend eine starke Rauchentwicklung in der Region.

Die aufgebotenen Rettungskräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (KWRO 144) eilten sofort mit drei Helikoptern und zwei Rettungsspezialisten zur Unfallstelle. Vor Ort konnten sie aber nur noch den Tod der drei Flugzeuginsassen feststellen. Die formelle Identifikation der Opfer ist im Gange.

Sust und Bundesanwaltschaft ermitteln

Neben der Kantonspolizei Wallis und der KWRO standen zudem die Feuerwehr Leukerbad, die Feuerwehr des Flughafens Sitten, die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) sowie Spezialisten der Kantonspolizei Waadt für technische Sicherungsarbeiten an der Unfallstelle im Einsatz.

Die Sust hat eine Untersuchung zur Klärung der Unfallursache eingeleitet. Für die strafrechtlichen Ermittlungen ist die Bundesanwaltschaft (BA) in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis zuständig. Die Untersuchungen der BA und der SUST werden parallel und in enger Koordination geführt.