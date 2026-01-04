DE
«Es wird ein mega schwerer Weg»
1:05
Verbrennungsopfer Mafalda:«Es wird ein mega schwerer Weg»

«Ich weiss, dass es ein megaschwerer Weg wird»
Mafalda Da Silva Baptista (25) macht Opfern von Crans-Montana Mut

Als sie erst sieben Jahre jung war, wurde die Schweizer Influencerin Mafalda Baptista schwer bei einer Gasexplosion verletzt. Jetzt wendet sie sich an die Überlebenden des Infernos von Crans-Montana.
  • Mafalda Da Silva Baptista überlebte mit sieben Jahren eine Gasexplosion
  • Über 100 Verletzte nach Silvester-Inferno in Crans-Montana im Spital
  • Mindestens 40 Tote, viele Opfer schweben weiterhin in Lebensgefahr
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Die Schweizer Influencerin Mafalda Da Silva Baptista hat mit nur sieben Jahren eine Gasexplosion überlebt, seither trägt sie Narben im Gesicht und am Körper – vor drei Jahren sprach sie im Blick-Format «sichtbar» über ihr Schicksal, im Oktober 2025 erschien ihr Buch «Auch mit Narben kann ich lachen».

«Ärzte sagten meiner Mama, dass ich nicht überleben werde»
7:09
Zwei Wochen Koma wegen Brand:«Ärzte sagten meiner Mama, dass ich nicht überleben werde»

Das Silvester-Inferno von Crans-Montana macht Da Silva Baptista besonders betroffen. Neben mindestens 40 Todesopfern liegen über 100 Menschen noch immer mit schwersten Brandverletzungen im Spital, viele schweben in Lebensgefahr. In einem bewegenden Instagram-Video will die Influencerin ihnen Mut machen – und Hoffnung geben.

«Die letzten paar Tage haben mir gezeigt, wie wichtig es ist, eine Stimme zu haben», erklärt Da Silva Baptista. Sie sei dankbar, via Social Media die Menschen für das Thema sensibilisieren zu können.

«Du wirst der einzige Funke Hoffnung sein»

«Umso wichtiger finde ich jetzt: Erzählt eure Geschichte! Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen – aber irgendwann wird dir jemand zuhören und du wirst der einzige Funke Hoffnung für diese Person sein», so die Influencerin weiter.

Da Silva Baptista wisse, «dass es ein megaschwerer Weg für alle Angehörigen und Betroffenen werden wird. Aber ich weiss, dass sie es schaffen werden.» Die Schweizerin schliesst ihr emotionales Video mit der Bitte, «für sie zu beten. Sie werden Verbrennungsnarben haben – alle auf ihre Weise. Wir müssen im Kopf behalten, dass wahre Schönheit von innen kommt». 

