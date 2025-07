1/6 Auf einem Iberia-Flug von Zürich nach Madrid am vergangenen Donnerstag ging der Koffer eines Blick-Lesers verloren. (Symbolbild) Foto: Sven Thomann

Es hätten wunderschöne Ferien in Spanien für Fabian K.* werden sollen – alles war organisiert: Dinnerreservierungen vorgenommen, Veranstaltungen gebucht. Von Zürich aus ging es am 17. Juli mit der Fluggesellschaft Iberia auf Flug IB628 nach Madrid. Drei Wochen hatte der Leser für seinen Aufenthalt in Spanien eingeplant – zuerst in Madrid, dann in Córdoba, und später geht es nach Malaga.

Um das mediterrane Land in diesen drei Wochen zu erkunden, hatte Keller seinen Koffer vollgepackt. Doch als er am vergangenen Donnerstag in Madrid landete, folgte der Schock. Von seinem Koffer fehlte jede Spur. Es war der Beginn einer tagelangen Odyssee.

«Ich wollte Iberia eine Chance geben»

«Das ist ein absoluter Ferienhorror!», sagt K. zu Blick. Als Vielflieger fliegt er etwa drei Mal pro Jahr nach Spanien, doch so etwas habe er noch nie erlebt: «Normalerweise nutze ich andere Airlines, doch dieses Mal wollte ich Iberia eine Chance geben.» Er hatte zuvor schon gehört, dass andere Passagiere Probleme hatten. Trotzdem entschied er sich dieses Mal für Iberia. Im Nachhinein bereut er das. Denn vier Tage nach seiner Ankunft hat er seinen Koffer noch immer nicht erhalten.

Dabei ging er bei seiner Ankunft in Madrid sofort zum Schalter. Und gab online eine Reklamation seines verlorenen Koffers auf. «Am 18. Juli habe ich dann bei Iberia angerufen. Dort hiess es, dass das Gepäck am Abend ankommen soll.» Ein Sprecher der Fluggesellschaft Iberia bestätigt auf Blick-Anfrage, dass ein Koffer mit den entsprechenden Merkmalen am 18. Juli mit einem Linienflug von Zürich nach Madrid geschickt worden sei.

Zunächst keine Spur vom Koffer

Am nächsten Morgen fuhr K. deshalb voller Hoffnungen an den Flughafen. «Zur Sicherheit rief ich vorher an, und man bestätigte mir, dass mein Koffer dort ist», so K. zu Blick. Also nahm er die drei Stunden Fahrt und Taxigebühren von 66 Euro (61 Franken) auf sich. Doch dann die Hiobsbotschaft: Am Gepäckschalter habe plötzlich niemand mehr etwas vom Verbleib seines Koffers gewusst.

Und nicht nur das: An diesem Tag reiste K. weiter nach Córdoba, ohne Koffer. Er ist sauer – und wie. «Ich liess meinem Unmut in einer Instagram-Story Luft und teilte den Verlust meines Koffers und meine Erfahrung mit dem Service von Iberia», erzählt der Leser. Prompt meldete sich die Fluggesellschaft per Direktnachricht bei ihm. Dort erklärte man ihm, die Fluggesellschaft unternehme alles, um ihm seinen Koffer zurückzubringen, und bat um Geduld.

Jeden Tag muss er neue Kleider kaufen

«Es ist ein ganz schönes Hin und Her», beschreibt K. die Situation. Zudem las er auf Instagram immer wieder von ähnlichen Erfahrungen mit der Fluggesellschaft. Besonders belastet ihn jedoch die Ungewissheit: «Wenn man mir eine Deadline geben würde, könnte ich wenigstens vorausschauend einplanen. Aber so kann ich meine Ferien gar nicht richtig geniessen.» Denn aktuell ist er gezwungen, sich jeden Tag neue Kleider zu kaufen: «Ich will nicht unnötig viele Kleider im Voraus kaufen.»

Mittlerweile ist K. nach Malaga weitergereist. Hier hofft er nun, endlich zu erfahren, wann er seinen Koffer wiederbekommt. Was sagt Iberia dazu? Auf Anfrage von Blick teilt die Airline mit: «Nach Überprüfung des Kofferinhalts konnte der Besitzer zugeordnet werden. Nun setzen wir alles daran, dass der Koffer so bald wie möglich nach Malaga transportiert wird. Hierzu stehen wir mit unserem Fluggast in Kontakt.»

Fabian K. hat mittlerweile das Vertrauen in die spanische Fluggesellschaft verloren: «Meinen Rückflug, den ich auch über Iberia gebucht und bezahlt hatte, habe ich nun über Swiss gebucht.»

*Name geändert