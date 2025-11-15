DE
Totalschaden
Zwei Autos prallen bei heftiger Kollision frontal ineinander

In Auw im Kanton Aargau verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal mit einem anderen Auto zusammen. Fotos lassen Schlimmes vermuten.
Publiziert: 08:31 Uhr
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
1/2
Am Freitagabend ereignete sich in Auw im Kanton Aargau ein heftiger Unfall.
Foto: Kantonspolizei Aargau
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela RosserJournalistin News

Die Bilder der Kantonspolizei Aargau schockieren. Die Fronten zweier Autos sind komplett demoliert und die Airbags wurden ausgelöst. Sie knallten am Freitagabend gegen 18.30 Uhr auf der Hauptstrasse ausgangs Auw frontal ineinander, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Wie die Polizei mitteilt, verlor der 62-jährige Fahrer des Fords aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und stiess dort mit dem entgegenkommenden Toyota zusammen. An beiden Autos entstand Totalschaden. Ernsthaft verletzt wurde jedoch niemand, so die Polizei.

Sieht man die Fotos, scheint das an ein Wunder zu grenzen. Die Kantonspolizei leitete entsprechende Ermittlungen ein. Den Führerausweis nahm man dem 62-Jährigen vorläufig ab. Die Strasse musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten während rund zwei Stunden gesperrt werden.

