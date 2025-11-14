DE
Schwerer Crash in Appenzell
Töfffahrer (46) unter Auto eingeklemmt – und mitgeschleift

Ein 46-jähriger Töfffahrer wurde bei einem Unfall in Appenzell schwer verletzt. Er prallte ins Heck eines Autos und wurde unter einem Fahrzeug eingeklemmt.
Publiziert: vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten
Der Töfffahrer wurde unter dem Auto eingeklemmt und einige Meter mitgeschleift.
Foto: Kantonspolizei Appenzell Innerrh
Ein 46-jähriger Motorradfahrer hat sich am Donnerstagabend bei einem Unfall in Appenzell schwer verletzt. Er wurde unter einem Auto eingeklemmt und einige Meter mitgeschleift.

Der Töfffahrer hatte laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden vom Freitag mehrere wegen eines Rückstaus sehr langsam fahrende Fahrzeuge überholt. Aufgrund von Gegenverkehr musste er wieder auf die rechte Fahrbahn ausweichen und prallte dabei ins Heck eines Autos. Ein nachfolgendes Fahrzeug fuhr anschliessend auf das Motorrad auf.

Der eingeklemmte Motorradfahrer musste von der Feuerwehr geborgen werden. Die Rega flog ihn schliesslich ins Spital.

