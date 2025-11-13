Bei der Autobahneinfahrt Oberbüren kippte ein Lastwagen aufgrund einer vergessenen Verriegelung der Mulde. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die Einfahrt wurde vorübergehend gesperrt.

1/4 Der Lastwagen ist am Donnerstag bei der Autobahneinfahrt Oberbüren umgekippt. Foto: KAPO SG

Darum gehts Lastwagen kippt bei Autobahneinfahrt Oberbüren, Fahrer leicht verletzt

Ungesicherte Mulde mit Altmetall verursachte den Unfall

Johannes Hillig Redaktor News

Ein Chauffeur (45) befuhr am Donnerstag mit seinem Lastwagen die Autobahneinfahrt Oberbüren in Richtung St. Gallen. Dabei bemerkte er laut eigener Aussage, wie die geladene Mulde wegen einer vergessenen Verriegelung vom Lastwagen zu kippen drohte.

Trotz einer Lenkbewegung wurde der Lastwagen von der herunterfallenden und mit Altmetall beladenen Mulde umgerissen und kippte. Der Lastwagen kam mitten auf der Einfahrt zu liegen.

Chauffeur wurde leicht verletzt

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung musste die Einfahrt in Fahrtrichtung St. Gallen gesperrt werden. Am Lastwagen entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Der Chauffeur wurde leicht verletzt.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, die Feuerwehr Region Uzwil sowie der Nationalstrassenunterhalt sowie ein Bergungsunternehmen.