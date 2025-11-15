Darum gehts
- Schwerer Unfall in Niederwil SG: Zwei Autos kollidierten frontal
- Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto geschnitten werden
- Ein drei Monate altes Baby erlitt leichte Verletzungen
Schwerer Verkehrsunfall in Niederwil SG: Auf der Flawilerstrasse stiessen am Freitagabend auf der Höhe «Lehmgrueb» zwei Autos zusammen.
Eine 26-jährige Frau kollidierte aus bislang ungeklärten Gründen mit einem entgegenkommenden Auto, in dem sich zwei Erwachsene und ein drei Monate alter Säugling befanden.
Frau musste aus dem Auto geschnitten werden
Die Lenkerin des ersten Fahrzeugs wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Wie ein Polizeisprecher gegenüber BRK News sagte, musste sie von der Feuerwehr aus ihrem Auto geschnitten werden. Sie erlitt beim Unfall unbestimmte Verletzungen und wurde mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen.
Die beiden Erwachsenen sowie das Baby im zweiten Auto kamen laut dem Polizeisprecher mit leichten Verletzungen davon. Die Flawilerstrasse war im Bereich der Unfallstelle für den Verkehr gesperrt.