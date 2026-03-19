Er ist zwar Deutscher, aber er liebt die Schweiz. Und jetzt ist Olaf G. auch offiziell ein Schweizer. Er hat seine Einbürgerung geschafft – und freut sich riesig.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Deutscher Auswanderer feiert seine Einbürgerung auf der Plattform X

Der Post geht viral, fast 300 User tauschen sich in den Kommentaren aus

Statistiken zeigen: So viele Menschen liessen sich 2025 einbürgern War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Wir leben in einem tollen Land. Manchmal vergisst man es vielleicht. Wie schön es ist, Schweizer zu sein, zeigt Olaf G.* gerade. Dabei ist er Deutscher. Wobei: Jetzt ist er Schweizer. Denn vor ein paar Tagen wurde er eingebürgert. Warum er diesen Schritt gegangen ist und weshalb er unser Land so liebt, erklärt er in einem vielbeachteten Post auf X.

Er freut sich unter anderem über eine «direkte Demokratie, die diesen Namen noch verdient». Auch hebt er den «starken Pass» und die Vorteile eines «der besten und leistungsfähigsten Gesundheitssysteme der Welt» hervor. Darum habe er es auch nie bereut, mit seiner Familie in die Schweiz gekommen zu sein. Sein Fazit: «Hopp Schwiiz!»

In den Kommentaren bekommt Olaf G. viel Zuspruch. Allerdings finden sich auch ein paar kritische Anmerkungen. Von Steuerflucht ist die Rede. Andere beschweren sich, dass zu viele Deutsche ins Land kommen. Darum sollte er nicht so viel Werbung machen für die Schweiz.

Zahl der Deutschen verdoppelte sich in Corona-Jahren

Tatsächlich kommen jedes Jahr jede Menge Deutsche zu uns. Sie sind zahlenmässig sogar an der Spitze der eingebürgerten Einwanderer. Das zeigt ein Blick auf die Statistiken des Staatssekretariats für Migration. Aus der Jahresstatistik für Zuwanderung 2025 geht hervor, dass von insgesamt 41'269 eingebürgerten Personen 22 Prozent aus Deutschland kamen. Weit abgeschlagen folgt Italien auf Platz zwei mit 9 Prozent und Frankreich auf Platz drei mit 9 Prozent.

Die Deutschen in der Schweiz werden mehr und mehr. 2019, ein Jahr vor der Corona-Pandemie, wanderten noch netto 5889 Deutsche ein. Drei Jahre später, 2022, waren es mit 11'390 Personen fast doppelt so viele.

* Name bekannt