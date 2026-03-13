DE
Parkgebühren werden bezahlt
Rätsel um Geisterlimousine in Domat/Ems GR

Seit Wochen steht eine weisse Limousine unberührt am Spielplatz Robinson in Domat/Ems GR. Die Gemeinde kennt das mysteriöse Fahrzeug. Es ist nicht der erste Geisterauto-Fall in der Schweiz.
Publiziert: vor 14 Minuten
Diese weisse Limousine steht seit Wochen am Spielplatz Robinson in Domat/Ems GR. Es ist nicht das erste Geisterauto, das in der Schweiz gesichtet wurde.
  • Weisse Limousine steht seit Wochen auf Spielplatz-Parkplatz in Domat/Ems GR
  • Gebühren von zehn Franken pro Tag werden regelmässig bezahlt
  • Weiterer Fall aus der Schweiz: 60 Geisterautos sorgten 2024 in Kirchberg SG für Aufsehen
Marian NadlerRedaktor News

Seit einiger Zeit steht am Rande des Spielplatzes Robinson in Domat/Ems GR eine weisse Limousine. Seit mehreren Wochen wurde das Fahrzeug nicht mehr bewegt, berichtet «Südostschweiz».

Bei der Gemeinde Domat/Ems GR weiss man von der Geister-Limousine. Gemeindeschreiber Lucas Collenberg erklärt gegenüber der Zeitung, dass die Parkplätze im Dorf regelmässig kontrolliert werden. Im Fall des mysteriösen Autos würden die Gebühren stets bezahlt.

Limousine ist noch kein «auffälliger Dauerparker»

Für die weisse Limousine fallen pro 24 Stunden rund zehn Franken an Gebühren an. Steht ein Fahrzeug über sehr lange Zeit am selben Ort, kann die Gemeinde Abklärungen treffen, so der Gemeindeschreiber. 

Ein gesetzliches Zeitlimit gebe es nicht, sagt Collenberg. «Bei auffälligen Dauerparkern würde die Gemeinde jedoch gemeinsam mit der Kantonspolizei die Situation prüfen. In solchen Fällen könne auch der Fahrzeughalter kontaktiert werden», schiebt er nach.

Immer wieder Geisterautos in der Schweiz

Und der Besitzer? Der schweigt. Eine «Südostschweiz»-Anfrage liess er unbeantwortet.

Immer wieder sorgen Geisterautos in der Schweiz für Schlagzeilen. Im vergangenen Jahr waren es drei dunkelgrüne Jaguar vom Heidiland, die Aufmerksamkeit generierten.

Davor beschäftigten 60 Autos ohne Kontrollschilder in Kirchberg SG die Presse. Vor drei Jahren berichtete der Regionalsender TVO in der Ostschweiz über zwei Geisterautos an der Autobahnraststätte Wildhus-Süd in Gossau SG

