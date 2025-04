1/6 Der rote Golf steht seit über vier Monaten an der Nationalstrasse in Kreuzlingen. Foto: Andrea Tina Stalder

Darum gehts Verlassenes rotes Auto steht seit Monaten an Kreuzlinger Nationalstrasse

Auto blockiert Parkplatz, sammelt Müll und verärgert Anwohner

Fahrzeug seit 12. Dezember 2024 ausser Verkehr gesetzt, Besitzer unauffindbar

Johannes Hillig Redaktor News

Abgestellt und zurückgelassen: Es ist das Schicksal eines alten, roten VW Golf. Parkiert wurde er an der Nationalstrasse in Kreuzlingen TG vor über vier Monaten. Seitdem steht der Wagen da. Kein Kontrollschild, kein Hinweis auf seinen Besitzer. Und: Die Türen des Autos sind nicht abgeschlossen. Ein wichtiges Detail. Denn inzwischen sammelt sich Güsel im Inneren des Wagens. Der herrenlose Golf wird als Deponie missbraucht, wie die «Thurgauer Zeitung» berichtet.

Die Kantonspolizei Thurgau weiss vom Geister-Golf. Schon am 13. Dezember gab es eine Aufforderung, dass sich der Halter umgehend bei der Polizei melden solle. Geschehen ist bis dato aber nichts.

«Mich stört er auch»

Und jetzt? Der Besitzer ist zwar bekannt, konnte aber nicht gefunden werden. Die Polizei erstattete Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Der Geister-Golf steht aber nach wie vor dort. Und weil sich der Halter nicht darum kümmert, muss die Stadt Kreuzlingen das übernehmen, schliesslich steht der Golf auf öffentlichem Grund.

«Mich stört er auch», sagt Stadtrat Thomas Beringer zur «Thurgauer Zeitung». Aber einfach so auf den Schrottplatz bugsieren, geht nicht. Problem: Was ist, wenn der Halter sich doch plötzlich meldet? Darum will die Stadt den Golf nur an einen anderen Ort bringen. Dorthin, wo er keinen stört.

Geister-Golf kein Einzelfall

Regelmässig sorgen Geister-Autos für Schlagzeilen. Immer wieder versuchen Autobesitzer, sich um die Entsorgungskosten zu drücken, und stellen ihren Wagen einfach irgendwo ab. Zuletzt fiel ein verlassener BMW auf, der illegal im Tiefenwinkel in Mühlehorn GL auf SBB-Boden stand – und zwar seit Monaten. Die Kantonspolizei Glarus vermutete, dass der Besitzer das Auto dort «entsorgt» hatte. Wenn es bis Ende April nicht abgeholt wird, wird es verwertet. Kein Einzelfall.

So sorgten zum Beispiel ein Peugeot und ein Hyundai auf der Autobahnraststätte Wildhus-Süd in Gossau SG im Jahr 2023 für Schlagzeilen. Oder ein silberner Renault Scenic im Jahr 2024, der auf einem SBB-Parkplatz in Romanshorn TG stand.