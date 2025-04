Ein verlassener BMW steht seit Monaten illegal im Tiefenwinkel in Mühlehorn GL auf SBB-Boden. Die Kantonspolizei Glarus vermutet, dass der Besitzer das Auto dort entsorgt hat. Wenn es bis Ende April nicht abgeholt wird, wird es verwertet.

1/4 Auf einem Parkplatz in Mühlehorn steht ein alter, dunkler BMW. Hier ein Bild aus der Vergangenheit, noch ohne BMW. Foto: Google Street View

Darum gehts Verlassener BMW steht seit Monaten illegal im Tiefenwinkel Glarus

Auto zeigt Rostschäden, zersplitterte Frontscheibe und ist mit Müll gefüllt

Besitzer hat bis 30. April Zeit, das Fahrzeug abzuholen

Johannes Hillig Redaktor News

Einsam und verlassen steht ein dunkler BMW auf dem Gelände der SBB im Tiefenwinkel in Mühlehorn GL. Der Wagen sieht ganz schön mitgenommen aus. Kaputte Windschutzscheibe, Rost und ein Pneu wurde schon ausgetauscht. Der BMW steht illegal dort. Das scheint den Besitzer, aber nicht zu stören.

«Die Kantonspolizei hat das unverschlossene Fahrzeug begutachtet und festgestellt, dass es offensichtlich vom Besitzer dort entsorgt wurde», sagt Markus Denzler von der Kantonspolizei Glarus zur «Südostschweiz».

Frist bis zum 30. April

Wem der Wagen gehört, ist unklar. Die Polizei tappt im Dunkeln. Nur ein einziger Hinweis könnte auf den BMW-Besitzer schliessen. Eine Quittung einer Tankstelle aus dem Ausland. Und: eine Vignette für die Autobahn in Österreich.

Die SBB wollen ebenfalls wissen, wem der Wagen gehört, schliesslich steht der BMW illegal auf ihrem Boden. Inzwischen wurde das Auto im Amtsblatt erwähnt. Mit einem klaren Appell an den Besitzer: Der BMW muss bis zum 30. April weggefahren werden, ansonsten kommt es auf den Schrottplatz.

Der Geister-BMW von Glarus ist kein Einzelfall

Die Kosten dafür muss die SBB tragen, sollte sich der Besitzer des Geister-BMWs nicht melden. «Wenn der Halter ausfindig gemacht werden kann, stellen wir ihm die Kosten in Rechnung. Wenn nicht, dann bleiben die Kosten bei den SBB», schreibt Mediensprecherin Carmen Hefti auf Anfrage der «Südostschweiz».

Der Geister-BMW von Glarus ist kein Einzelfall. Immer wieder versuchen sich Autobesitzer, sich um die Entsorgungskosten zu drücken und stellen ihren Wagen einfach irgendwo ab. So sorgten zum Beispiel ein Peugeot und ein Hyundai auf der Autobahnraststätte Wildhus-Süd in Gossau SG im Jahr 2023 für Schlagzeilen. Oder ein silberner Renault Scenic im Jahr 2024, der auf einem SBB-Parkplatz in Romanshorn TG stand.