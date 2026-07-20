Aufgrund eines Unfalls ist der San-Bernardino-Tunnel aktuell gesperrt. Reisende in den Süden müssen mit Wartezeiten rechnen. Auch vor dem Gotthard staut sich die Blechkolonne mittlerweile wieder auf 17 Kilometer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft San-Bernardino-Tunnel wegen Unfall in beide Richtungen gesperrt, Umleitungen über Pass

Wartezeit vor Gotthard-Tunnel stieg von 80 auf 170 Minuten

Stau vor Gotthard-Nordportal um 13 Uhr auf 17 Kilometer angewachsen

Janine Enderli Redaktorin News

Wer in den Süden reist, muss sich derzeit gedulden. Aufgrund eines Unfalls ist der San-Bernardino-Tunnel aktuell in beide Richtungen gesperrt. Bilder eines Leserreporters zeigen eine lange Kolonne, die sich auf der A13 bei Nufenen bildet. «Ich habe Polizei, Feuerwehr und TCS beobachtet», schildert der Leser.

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Graubünden einen Unfall. Bisher habe man keine Kenntnis von Verletzten, jedoch musste der Tunnel in beide Richtungen gesperrt werden. Personenwagen werden aktuell über den Pass umgeleitet. Dennoch führt die Sperrung zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Region.

Unfall verschlimmert Stau vor dem Gotthard

Die San-Bernardino-Route über der A13 ist die Alternativroute zum Gotthard-Tunnel, um in den Süden zu gelangen. Die momentane Sperrung verschärft die Verkehrssituation zusätzlich. Vor dem Gotthard-Nordportal staute sich der Verkehr um 11:30 Uhr bereits auf elf Kilometer. Dies brachte eine Wartezeit von 80 Minuten mit sich, wie der TCS auf seiner Webseite schrieb.

Nur kurze Zeit später machte sich der Einfluss des Unfalls vor dem San-Bernardino-Tunnel deutlich bemerkbar. Um 13 Uhr ist die Blechlawine vor dem Gotthard auf 17 Kilometer angewachsen. Die Wartezeit hat sich laut dem TCS mit 170 Minuten mehr als verdoppelt.

Die Sommerferien sorgten bereits am Wochenende für ein Verkehrschaos vor dem Gotthard-Tunnel und in den umliegenden Dörfern. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde Amsteg UR protestierten deshalb am Samstag gegen den ständigen Ausweichverkehr.