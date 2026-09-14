Darum gehts
- Verfahren eröffnet gegen Jonathan B., Fahrer des Engadin-Crash-Cars
- Fünf Tote und 40 Verletzte nach dem Unfall im Reisecar
- Staatsanwaltschaft ermittelt wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung und Körperverletzung
Jonathan B.* sass am Donnerstag am Steuer des Reisecars, der im Engadin verunglückte. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Graubünden ein Verfahren gegen den Niederländer eröffnet – wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung sowie mehrfacher fahrlässiger Körperverletzung. Das teilt die Behörde auf Anfrage von Blick mit.
Bereits am Wochenende hatte die Kantonspolizei gegenüber Blick mitgeteilt, dass bei einem solchen Unfall umfassende polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Ermittlungen erfolgen würden. «Beteiligte Fahrzeuglenkende werden dabei meist als beschuldigte Person geführt, um deren Strafbarkeit abzuklären.»
Fünf Menschen sind bei dem Car-Crash ums Leben gekommen. 40 weitere Personen wurden verletzt. Jonathan B. hatte Glück, er war bei dem Unfall leicht verletzt worden.
* Name geändert