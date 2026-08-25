Neun Jahre nach dem verheerenden Bergsturz von Bondo GR steht die entscheidende Frage im Zentrum: Hätten die acht getöteten Berggänger gerettet werden können, wenn die Wanderwege rechtzeitig gesperrt worden wären?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prozess um tödlichen Bergsturz 2017 am Piz Cengalo in Pontresina gestartet

Staatsanwalt: Sperrung hätte Tragödie mit acht Toten verhindern können

Urteilsverkündung für 4. September 2026 angesetzt, bedingte Geldstrafen gefordert

«Könnten im Kanton Graubünden nicht mehr leben» Auch er schlägt mehrheitlich in die gleiche Kerbe wie seine Vorredner, führt das «Restrisiko» ins Feld, dem sich die Verunglückten mutmasslich willentlich aussetzten. Und er bringt das bereits vertraute Bild des komplett gesperrten Kantons, würden die Behörden ständig wegen jeder Gefahr alles zumachen: «Man müsste Wanderwege, Strassen und Infrastruktur schliessen.» Er zeichnet ein utopisches Bild eines Landes, in dem wegen jeder kleinsten Gefahr alles abgeriegelt würde und warnt: «Dann könnten wir im Kanton Graubünden nicht mehr leben. Weite Teile müssten als unbewohnbar erachtet werden.» Auch er ist der Meinung, dass der Bergsturz nicht vorhersehbar war und die verunglückten Wanderer das Risiko in Kauf nahmen. Die Angeklagten treffe keine Schuld. Ein Schuldspruch würde eine desaströse Präzedenz schaffen: «Sprechen Sie diese heute schuldig, müsste in Zukunft ein völlig unrealistischer Massstab angewendet werden.» Der zweite Tag ist eröffnet Die Vorsitzende Richterin eröffnet den Verhandlungstag. Blick weiss: Das Ziel des Gerichtes ist, heute sämtliche Plädoyers durchzubringen, damit morgen schon ein erster Tag auf die geheime Urteilsbesprechung des Gerichtes verwendet werden kann. Diese Information ist aber ohne Gewähr. Das Wort hat nun, zum Auftakt von Tag zwei, der Verteidiger des Geologen des Amtes für Wald und Naturgefahren. Es geht gleich weiter Guten Morgen vom Bondo-Prozess, Tag zwei. Heute stehen die restlichen drei Verteidiger-Plädoyers auf dem Programm, die zweiten Vorträge der Parteien und die Schlussworte der Beschuldigten. Wir wünschen viel Vergnügen beim Mitlesen und einen schönen Tag. Ende Tag eins Damit hat der Verteidiger geschlossen. Das Regionalgericht Maloja hat für heute genug gehört und beendet diesen ersten Verhandlungstag im Fall Bondo. An dieser Stelle finden Sie bald eine Zusammenfassung des Tages. Morgen geht es um 8 Uhr weiter, Blick berichtet live. Wir bedanken uns fürs Mitlesen und wünschen einen angenehmen Abend. «Restrisiko» Ein grosser Teil des Plädoyers behandelt das «Restrisiko». «Das Restrisiko ist eingetreten», sagt der Anwalt des Forstingenieurs des Amtes für Wald und Naturgefahren (AWN). «Den Wanderern war das Restrisiko ebenfalls bekannt und sie haben es in Kauf genommen», fährt er fort. Gleichermassen schiebt er aber an die Angehörigen gewandt schnell ein «verstehen Sie mich nicht falsch» nach. «Ich hätte mich wahrscheinlich genau gleich verhalten.» Diesem Restrisiko hätten sich auch die angeklagten Experten ausgesetzt, in dem sie sich damals in der Todeszone absetzen liessen. Wenn man dieses Restrisiko nicht mehr eingehen dürfte, dürfte man viele Wanderwege im alpinen Gebiet nicht mehr unterhalten. «Brienz müsste sosfort wieder evakuiert werden.» Das Verhalten seines Mandanten sei nicht strafbar gewesen. Er fordert für den Forstingenieur des AWN einen Freispruch von Schuld und Strafe. «Anklageschrift ungenügend» «Die damaligen Ereignisse waren dramatisch und haben alle überrascht. Sie, meine Damen und Herren Richter, müssen jetzt darüber entscheiden, ob jemand dafür verantwortlich gemacht werden kann. Die Antwort ist: Nein.» So führt der Anwalt des Forstingenieurs des Amtes für Wald und Naturgefahren sein Plädoyer ein. Der Mitarbeiter soll die Gefahr damals deutlich falsch eingeschätzt haben, so die Anklage. «Die Vorwürfe sind pauschaler Natur. Es wird nicht aufgezeigt, welcher Mitarbeiter wann genau falsch gehandelt haben soll.» Von Anfang an habe sein Mandant und auch die anderen Angeklagten stets transparent gehandelt und seien immer kooperativ gewesen. Sein Mandant sei schon deshalb freizusprechen, weil ihm die Anklageschrift keine konkreten Vorwürfe macht. «Die Anklageschrift ist ungenügend.» Bereits der Fakt, dass sich die Expertengruppe einige Zeit vor dem tragischen Sturz in der «Todeszone» mittels Helikopter für einen Augenschein habe absetzen lassen, zeige, dass sie nicht mit einem unmittelbar bevorstehenden Sturz gerechnet haben. Gefahr «mit einhundertprozentiger Freiwilligkeit» in Kauf genommen Der Verteidiger des externen Geologen Julien P. hat nach über drei Stunden Plädoyer geschlossen. Nach einem langen Geologie-Referat kommt er in seiner Bilanz unter anderem zum Schluss: «Ein Bergsturz war nicht zu erwarten». Sein Mandant habe weder seine Garantenstellung verletzt, noch seine Pflichten missachtet. Er sei freizusprechen. Im Gebiet seien Schilder gehangen, auf denen unter anderem stand: «Aufenthalt im Gefahrenbereich vermeiden.» Die Opfer hätten «die Gefahr mit einhundertprozentiger Freiwilligkeit» in Kauf genommen. Das Gericht macht nun eine zehnminütige Pause. Danach folgt das Plädoyer des Verteidigers des Forstingenieurs des Amtes für Wald und Naturgefahren. Wir melden uns gleich zurück. Es geht weiter Der Rechtsanwalt des externen Geologen Julien P. fährt fort. Er befindet sich aktuell tief im Detail zum Thema «lockeres Gestein» am Pizzo Cengalo. Hierzu zeigt er immer wieder verschiedene Bilder des Berges auf dem grossen Beamer im Kongresszentrum von Pontresina. Der branchenferne, nicht-Geologie-affine Zuhörer ist nicht in der Lage, den detaillierten Ausführungen zu folgen. Pause Nach fast anderthalb Stunden Plädoyer macht der Verteidiger des externen Geologen Julien P. eine Pause. «Ich hätte es gerne kürzer gemacht», sagt er. Aber das sei aufgrund der Wichtigkeit des Themas nicht gegangen. Wir melden uns um 16 Uhr wieder zurück. Anwalt von Geologe Julien P. fordert Freispruch Jetzt hat der Anwalt von Geologe Julien P.* das Wort. Und er legt direkt los. «Unwahr, unbewiesen, falsch» seien die Anschuldigungen gegenüber seinem Mandanten. Die Anklage basiere auf einem «widersprüchlichen Gutachten», sei auf unwahren Tatsachen abgestellt und «nicht objektiv gewürdigt» worden. Der Anwalt will auch Lücken und Fehler in der Anklageschrift gefunden haben und redet sich langsam in Fahrt. In astreinem Juristendeutsch kritisiert der Anwalt in Schachtelsätzen mit 40 und mehr Wörten, wie nirgends «substanziiert umschrieben» wurde, wo genau sein Mandant welche Straftat hätte begangen haben sollen. Mit «das erschliesst sich aus der Anklageschrift nicht» lässt der Anwalt einen der wenigen Sätze fallen, der wirklich für jedermann und -frau verständlich ist. «Mangelhaft und ungenügend» sei die Anklage. Nur schon deswegen sei sein Mandant freizusprechen. Der Bergsturz von Bondo sei nicht voraussehbar gewesen, eine Sperrung der Wanderwege nicht zumutbar und auch nicht angezeigt. Die Anträge des Anwalts: Der Geologe Julien P. sei von Schuld und Strafe freizusprechen. *Name geändert Weitere Einträge laden

Am 23. August 2017 stürzten drei Millionen Kubikmeter Fels vom Piz Cengalo ins Val Bondasca. Acht Berggänger aus der Schweiz, Deutschland und Österreich kamen ums Leben. Angeklagt sind die damalige Gemeindepräsidentin und heutige FDP-Nationalrätin Anna Giacometti (64) sowie zwei Geologen, ein Forstingenieur und ein Förster. Ihnen wird mehrfach fahrlässige Tötung vorgeworfen. Am Montag ist der Prozess in Pontresina gestartet.

Die Warnzeichen

Der entscheidende Streit dreht sich um die Tage vor dem Unglück. Laut Staatsanwaltschaft hatte sich die Gefahrenlage bereits im Juli 2017 deutlich verändert. Ein unabhängiger Geologe bezeichnete die Situation am 10. August als «alarmierend» und «nahe an einer Katastrophe». Elf Tage vor dem Bergsturz wurde das Gebiet per Helikopter begutachtet. In einem E-Mail der Expertengruppe hiess es danach allerdings: «Gemäss unserem Flug ist das Ganze wohl doch nicht so kritisch.»

Genau hier liegt die Achillesferse der Anklage: Es gab Warnsignale – aber offenbar keine Einigkeit darüber, was sie bedeuteten. Der Staatsanwalt sagt, spätestens zu diesem Zeitpunkt sei das Risiko unvertretbar hoch gewesen. Hätte man die Wege zugemacht, wäre die Tragödie ausgeblieben: «Durch die Sperrung der Wege hätte ihr Tod mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindert werden können.»

Wer hätte handeln müssen?

Die damalige Gemeindepräsidentin Anna Giacometti weist die Verantwortung zurück – und gibt den Kantons- und Gemeindemitarbeitern die Schuld! «Ich habe den Experten vertraut», sagte sie vor Gericht. Von einer erhöhten Gefahrenlage habe sie nichts gewusst, eine Sperrung der Wege sei nie diskutiert worden. Eine ihrer Aussagen sorgt für Aufsehen: «Aus heiterem Himmel sperrt man keine Wege.»

Sämtliche weiteren Beschuldigten verweigerten die Aussage. Damit entsteht ein bemerkenswertes Verantwortungs-Pingpong: Die Gemeinde verweist auf die Experten, die Verteidigung der Experten auf die Unsicherheit der damaligen Erkenntnisse. Für das Gericht wird deshalb nicht nur entscheidend sein, was man heute über den Bergsturz weiss, sondern was die Beschuldigten damals vernünftigerweise wissen konnten.

Experten gegen Experten

Die Verteidigung greift genau diesen Punkt an. Kleinere Felsstürze seien nicht automatisch Vorboten eines grossen Bergsturzes. Die angeklagten Geologen vertreten deshalb eine «dezidiert andere Auffassung» als der unabhängige Gutachter der Staatsanwaltschaft.

Der Anwalt eines angeklagten Forstingenieurs des Amts für Wald und Naturgefahren sagte: «Den Wanderern war das Restrisiko bekannt, und sie haben es in Kauf genommen.» Der Verteidiger von Geologe Julien P.* bezeichnet die Anklage als «mangelhaft und ungenügend», das Gutachten «tendenziös».

Das macht eine Bewertung heikel: Das unabhängige Gutachten belastet die Beschuldigten, gleichzeitig liegen Gegengutachten vor, die zu einer anderen Einschätzung kommen.

Bedingte Geldstrafen gefordert

Für die Angehörigen der acht Opfer ist diese Unsicherheit schwer auszuhalten. Opfer-Anwalt Reto Nigg bringt ihre Sicht auf den Punkt: «Der Bergsturz vor fast neun Jahren war unvermeidlich. Die acht Toten nicht.» Seine Klienten wollten keine finanziellen Vorteile, sondern Erklärungen und Erkenntnisse über das Krisenmanagement von damals.

Überraschend: Die Anklage fordert lediglich bedingte Geldstrafen – auch wenn der Staatsanwalt überzeugt ist, dass die fünf Angeklagten für den Tod von acht Berggängern verantwortlich sind.

Wie es weitergeht

Am Montag haben die Staatsanwaltschaft, die Opferseite und zwei von insgesamt fünf Verteidigern plädiert – teilweise sehr technisch, mit vielen Verweisen auf komplexe Gutachten. Am Dienstag geht es ab 8 Uhr weiter mit den Plädoyers der übrigen drei Anwälte der Beschuldigten. Blick berichtet wiederum live. Die Verhandlung soll am Dienstagabend beendet werden. Das Urteil ist für den 4. September angekündigt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

* Name geändert