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Golf überholt Velofahrer
Video zeigt den Beinahe-Unfall im Tunnel

Niederländer Bruno B. ist schockiert. In einem Tunnel in der Schweiz wird der Velofahrer von einem Auto überholt, das daraufhin beinahe in ein entgegenkommendes Auto prallt.
Publiziert: 16:00 Uhr
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