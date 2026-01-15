Genf zieht nach: Dritter Kanton verbietet Pyrotechnik

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Es ist eine Diskussion, die derzeit in vielen Schweizer Haushalten geführt wird. Sollte man Pyrotechnik gänzlich verbieten oder nicht?

Bereits zwei Kantone haben den Gebrauch der Gegenstände in Betrieben verboten. Nach der Katastrophe von Crans-Montana hat nun auch der Kanton Genf reagiert und ein entsprechendes Verbot ausgesprochen. In den vergangenen Tagen unternahmen bereits die Kantone Wallis und Waadt einen ähnlichen Schritt und verboten den Gebrauch der Gegenstände in allen Betrieben.

«Die Tragödie in Crans-Montana hat das Vertrauen eines Teils der Bevölkerung erschüttert und die Notwendigkeit erhöhter Sicherheitsvorkehrungen verdeutlicht», schrieb der Kanton in einer Mitteilung. Zudem wolle Genf überprüfen, ob zusätzliche Massnahmen nötig sind.

Für die Ermittler ist klar: Wunderkerzen auf Champagnerflaschen haben den Brand von Crans-Montana ausgelöst. Feuerwerksexperte Erich Frey hat in diesem Artikel erklärt, warum die Kombination aus Fontänen und altem, sprödem Schaumstoff so gefährlich ist.