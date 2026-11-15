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Als der Vater eines Blick-Lesers starb, gab die Familie eine Todesanzeige auf. Ganz klassisch, in der Zeitung. Kurz danach stand die Trauernachricht im Internet – exakt derselbe Text, Wort für Wort. Auf einer Seite, die in der Familie niemand kannte. Darunter eine Schaltfläche zum Anklicken: einen Baum pflanzen, 50 Franken.

Niemand war zuvor gefragt worden. Weder die Hinterbliebenen noch die Zeitung.

Was auf den ersten Blick wie eine fromme Dienstleistung für Trauernde wirkt, ist in Wahrheit ein Frontalangriff auf das Schweizer Verlagsgeschäft. Zwar sind die Zeiten der ganz grossen Margen in der Publizistik vorbei, doch für die Zeitungen bleibt dieses Geschäft existenziell: Todesanzeigen sind bezahlte Inserate. Die gedruckten Inserate bringen nach wie vor Geld und sind für viele Leserinnen und Leser ein Hauptgrund, überhaupt eine Lokalzeitung zu abonnieren.

Genau hier grätscht eine Plattform namens funere.com dazwischen. Sie nimmt diese Anzeigen, stellt sie gratis ins Netz und rechnet den Nutzern genüsslich vor, was dieselbe Veröffentlichung in der Zeitung kostet. Zu diesem Zweck zitiert Funere einen RTS-Beitrag, wonach ein Inserat in der Zeitung «24 Heures» 1658 Franken kostete. Der Verband Schweizer Medien nennt dieses Gebaren der Trauerplattform «höchst problematisch und schädlich».

Hinter dem Dienst steht die Funere SA in Neggio TI. Einziger Verwaltungsrat ist Alessandro Soldati. Seine Plattform ist seit genau einem Jahr online. Nach eigenen Angaben brachte sie mittlerweile 100'000 Todesanzeigen. Pro Arbeitstag kommen hundert aktuelle dazu.

Das Geschäft mit den Hinterbliebenen

Wer direkt auf Soldatis Plattform eine Todesanzeige aufgibt, zahlt nichts. Das Geld fliesst anderswo: Werbung auf den Übersichtsseiten zielt auf die Bedürfnisse von Erben ab. Es geht um die Bewertung geerbter Immobilien, um Schätzungen zum Wert von Schmuckstücken oder um die Nachfolgeregelung in Unternehmen.

Funere verspricht auf seiner Website zwar, dass persönliche Gedenkseiten keine Werbung enthalten. Doch in den Nutzungsbedingungen steht ein entscheidendes Wort mehr: keine Werbung Dritter. Unter dem Namen des Toten finden sich stattdessen zwei Angebote: 50 Franken für einen Gedenkbaum, ab 89 Franken für Trauerblumen. Die Nutzungsbedingungen nennen diese Eigenwerbung «Gesten des Gedenkens».

In welchem Umfang Soldatis Website Todesanzeigen bei Verlagshäusern abgreift, zeigt eine Stichprobe bei den Portalen von CH Media, Tamedia und NZZ. Die Anzeigen finden sich mit wenigen Ausnahmen gleichentags auch auf funere.com. Aufschlussreich ist, was die Plattform weglässt: Fotos der Verstorbenen und Traueradressen übernimmt sie nie, den Anzeigentext hingegen vollständig. Fotos und Adressen publiziere man nur, wenn es die Familie wünsche, schreibt Soldati. Der Verzicht auf Fotos dürfte auch rechtliche Gründe haben: Fotografien sind urheberrechtlich grundsätzlich geschützt, während dies bei den Texten gewöhnlicher Todesanzeigen weniger klar ist.

Die Doppelmoral in den eigenen AGB

Gegenüber Blick rechtfertigt Soldati sein Geschäftsmodell. Man wolle den Menschen geben, was sie suchen – an einem bekannten Platz, gratis und dauerhaft. Funere nehme niemandem etwas weg und sei offen für den Dialog. Man nutze lediglich öffentliche Quellen; die Informationen einer publizierten Anzeige gehörten niemandem exklusiv. Wer von Funere eine Löschung verlange, bekomme sie innert 48 Arbeitsstunden.

Doch ein Blick in die Nutzungsbedingungen offenbarte bis vor kurzem eine bemerkenswerte Doppelmoral: Die Plattform verbot Besuchern strikt, «automatisierte Skripte» einzusetzen oder Daten für «kommerzielle Zwecke» zu kopieren. Damit untersagte Funere anderen explizit genau das, was die Plattform selbst bei den Zeitungen macht. Darauf angesprochen, krebst Soldati zurück. Die Klausel sei «zu weit gefasst» gewesen: «Wir haben sie klarer formuliert.» In den angepassten AGB schützt man inzwischen nur noch das eigene Design und den Programmcode.

Die Verlage wachen langsam auf

Während sich die Plattform bei ihnen bedient, schauten die Verlage bisher passiv zu. Eine Umfrage bei Tamedia, CH Media, NZZ und Somedia ergab: Niemand hat der Übernahme der dort erschienenen Todesanzeigen zugestimmt. Technische Schutzmassnahmen fehlen entweder komplett oder greifen nicht. Melden sich empörte Angehörige bei den Zeitungen, reicht man sie weiter: Sie sollen die Löschung bei der Plattform in Eigenregie beantragen.

Woher diese Passivität? Somedia nennt eine Zahl: Todesanzeigen machen dort noch einen einstelligen Prozentanteil des Inserateertrags aus. Und wer nur moderate Beträge verteidigt, geht selten vor Gericht. Nun aber bringt die Blick-Recherche Bewegung in die Branche. Tamedia, NZZ und Somedia prüfen allesamt rechtliche Schritte.

Aussichtslos wäre eine Klage nicht. Wer ein marktreifes Arbeitsergebnis mit technischen Mitteln und ohne angemessenen eigenen Aufwand übernimmt, handelt möglicherweise unlauter. Bisher klagte zwar niemand, doch auch der Verlegerverband bestätigt, dass der Fall Funere aktuell konkrete rechtliche Überlegungen aufwerfe. Wer klagt, braucht allerdings Geduld: Ein Verfahren gegen ein ähnliches Portal, das nichts mit Funere zu tun hat, liegt seit 2019 bei der Berner Staatsanwaltschaft.

Der Verlegersohn und sein Portal

Die brisanteste Facette des Falles liegt jedoch im Tessin. Es gibt einen Verlag, der dem Gründer von Funere nahesteht. Alessandro Soldati sitzt seit 2017 im Verwaltungsrat der Corriere del Ticino Holding, der Dachgesellschaft über dem Tessiner Verlag. Ihr Zweck laut Handelsregister: Beteiligungen im Medienbereich zu halten, um Wachstum und Verbreitung des «Corriere del Ticino» zu fördern. Sein Vater Fabio amtet dort als Vizepräsident.

Alessandro Soldati verteidigt sich mit der Unternehmensstruktur: Die Holding habe keinerlei operative Rolle. Er sitze weder im Verwaltungsrat des Verlags, noch habe er mit dessen Inserategeschäft zu tun. Eine Überprüfung gab es laut Vater Fabio dennoch: Die operative Gesellschaft klärte intern ab, ob die Tätigkeit des Sohnes gesetzlich verboten sei. Das Ergebnis: Sie sei es nicht.

Die Todesanzeigen des «Corriere del Ticino» landen derweil ebenfalls auf funere.com, was der Zeitungsverlag bestätigt. Verlagschef Paolo Tacconi belässt es auf Anfrage bei einem einzigen, vielsagenden Satz: Ein Entscheid in der Sache sei «im Moment verfrüht».