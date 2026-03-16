Sechs Menschen starben bei der Postauto-Tragödie von Kerzers, nachdem der 65-jährige Roger K. einen Bus anzündet hatte. Unter den Opfern ist auch Viktoria P. (†39), die an der Uni Freiburg arbeitete. Die Ermittlungen laufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Feuer in Postauto in Kerzers FR fordert sechs Todesopfer am 10. März

Täter zündete sich mit Benzin an, Feuer breitete sich rasch aus

Opfer: 39-jährige Viktoria P., 16-jähriger Fabian und drei weitere War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Tragödie von Kerzers FR hat die Schweiz tief erschüttert. Fünf Menschen wurden brutal aus dem Leben gerissen. Unter den Opfern befindet sich auch die 39-jährige Viktoria P.* (†39), wie das montenegrinische Nachrichtenportal Vijesti zuerst berichtete. Die Schweizer Staatsbürgerin soll Wurzeln im Norden des Landes haben.

P. war bei der Universität Freiburg angestellt und stammte aus der Region. In den sozialen Medien finden sich viele Beileidsbekundungen, in denen um die 39-Jährige getrauert wird. Sie sei jetzt endlich bei ihrem Sohn im Himmel, heisst es in einem Beitrag der Familie. Dahinter versteckt sich eine traurige Geschichte: P. verlor ihren Sohn 2014 unter tragischen Umständen.

«Sie sassen in einer Todesfalle»

Das Feuer im Postauto brach am vergangenen Dienstag aus, nachdem der 65-jährige Roger K.** (†65) sich selbst mit Benzin übergossen und angezündet hatte. Die Flammen breiteten sich rasant im Bus aus. Viktoria P. und vier weitere Passagiere, darunter Chauffeur Albino R.** (†63), Ramesh S.** (†29), der 16-jährige Fabian Keller und Energy-Moderatorin Lara Baumgartner (†26), hatten keine Chance mehr.

Einige der Verstorbenen dürften im hinteren Teil des Postautos gesessen haben. «Die Passagiere im hinteren Teil des Busses hatten überhaupt keine Chance. Nicht wenn das Fahrzeug in der Mitte zu brennen beginnt! Sie sassen in einer Todesfalle», sagte Hans Hutter (70), pensionierter Postautounternehmer aus Eggerberg VS, zu Blick.

Durch die hohen Temperaturen, die durch das durch Benzin beschleunigte Feuer entstanden sind, haben sich die restlichen Materialien sehr schnell entzündet. Die Opfer konnten nicht mehr flüchten.

Noch sind viele Fragen zum Hintergrund der Tat offen. Die Menschen in Kerzers trauern am Ort der Katastrophe mit Blumen und Kerzen um die Verstorbenen. Die Ermittlungen werden fortgesetzt, um die genauen Umstände der Tragödie aufzuklären.

* Name geändert

** Namen bekannt