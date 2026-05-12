Roger K. (†65), der Täter von Kerzers FR, kaufte kurz vor seiner Tat in einem Bahnhofskiosk Lotterielose. Das letzte Bild des Mannes, der im März fünf Menschen mit in den Tod riss.

Das ist das letzte Foto von Postauto-Amok Roger K. (†65)

Das ist das letzte Foto von Postauto-Amok Roger K. (†65)

Erst kaufte er Lösli, dann riss er fünf Menschen in den Tod

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Roger K. zündet sich am 10. März 2026 in Kerzers FR an

Fünf Menschen sterben im brennenden Postauto

Täter kaufte zuvor Rubbellose in Düdingen FR

Der Busbrand von Kerzers FR beschäftigt bis heute. Am 10. März 2026 kam es in einem Postauto in der Freiburger Gemeinde zu einer Horrortat. Roger K.** (†65) übergoss sich in einem Postauto mit einer brennbaren Flüssigkeit – und zündete sich selber an.

Fünf Menschen wurden von ihm in den Tod gerissen, sie verbrannten bei lebendigem Leib. Die Tat machte bis ins Ausland Schlagzeilen und verunsicherte die Bevölkerung in der ganzen Schweiz, war doch das Inferno von Crans-Montana VS noch zum Greifen nah.

Aufnahme von Überwachungskamera in Kiosk

Blick zeigt nun das wohl letzte Bild des Killers von Kerzers. Es stammt von einer Überwachungskamera im Bahnhofkiosk in Düdingen FR. Darauf zu sehen: Roger K. vor einem Verkaufstresen, wie er gerade Rubbellose kauft.

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Die Aufnahme wurde Tochter Emma G.* (31) im Rahmen der Ermittlungen einen Tag nach der Horrortat während einer Befragung vorgelegt. Sie musste die Person auf dem Foto während ihrer rund dreistündigen Polizeieinvernahme identifizieren. Gegenüber Blick sagte sie im Interview: «Ich erkannte meinen Vater sofort!» Blick veröffentlicht das letzte Bild ihres Vaters mit dem Einverständnis der Tochter.

Kurze Zeit später sass Roger K. im Bus und habe einen nervösen Eindruck gemacht, erzählte eine Passagierin damals gegenüber «20 Minuten». Er habe «Lotterie-Tickets» dabeigehabt, «die er nach dem Hinsetzen aufzurubbeln begann». Aggressiv und nervös habe der Mann gewirkt. Was der Zeugin damals das Leben rettete: Sie musste ein paar Stationen früher aussteigen.

Fünf Personen mussten sterben

Nur einige Minuten später, um circa 18.25 Uhr, schritt der 65-Jährige IV-Bezüger zur Tat. Er übergoss sich mutmasslich mit Benzin, nahm ein Feuerzeug in die Hand und zündete seinen eigenen Körper an. Panik machte sich breit, Menschen versuchten, dem sich schnell ausbreitenden Feuer zu entkommen.

Fünf Personen schaffen es nicht. Sie sterben. Es handelt sich um den Busfahrer Albino R.** (†63), den Schüler Fabian Keller (†16), Coop-Mitarbeiter Ramesh S.* (†29), Viktoria P.* (†39), die bei der Uni Freiburg angestellt war, und Lara Baumgartner (†26), Moderatorin beim Radiosender Energy Bern.

Im Gespräch mit Blick zeichnet die Tochter von Roger K., Emma G. ein verzweifeltes Bild ihres Vaters. Ein verarmter Mensch, finanziell wie auch gesellschaftlich, von den Behörden im Stich gelassen, krank, mit dem Leben fertig. Dass die Tat nicht zu entschuldigen ist, weiss Emma G. Sie will sein Leben aber zumindest einordnen, den Hintergrund erklären. «Mit seinem letzten Geld» habe er die Lose gekauft, sagt sie.

* Namen geändert

** Namen bekannt