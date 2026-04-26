Raub in Murten FR: Vier Diebe drangen in der Nacht auf Sonntag in den Autopark Morina ein und stahlen vier Luxusautos – darunter einen Lamborghini Urus und einen Mercedes-AMG. Der Schaden geht in die Millionen – die Polizei ermittelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vier Luxusautos in Millionenhöhe in Murten FR gestohlen, Täter flüchtig

Einbruch in Garage, Täter brachen Tresore auf und klauten Fahrzeuge

Gestohlene Autos: Lamborghini, Mercedes, BMW, geschätzter Schaden über 1 Mio Franken War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Kaputtes Fenster, geknackte Tresore, Chaos: In der Nacht auf Sonntag sind vier Diebe in den Autopark Morina in Murten FR eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten und gingen im Innern gezielt vor. Für die Inhaberfamilie ein Schock: «Mehrere Tresore wurden aufgebrochen», schildert Betreiber Mergim Morina die Situation im Gespräch mit Blick.

Die Familie vermutet: Die Täter hatten zuvor im Kanton Neuenburg ein Fahrzeug entwendet. In der Garage in Murten klauten sie dann vier hochkarätige Luxusfahrzeuge. «Bei den gestohlenen Autos handelt es sich um einen Lamborghini Urus, einen Mercedes-AMG GT 63 S, einen Lamborghini Huracán LP640-4 Spyder Performante DCT sowie einen BMW X6 Competition», schildert Morina. «Für mich ist es eine Katastrophe.»

Polizei leitet Ermittlungen ein

Es gehe der Familie jedoch nicht in erster Linie um den Schaden. «Wir wollen einfach, dass das aufgeklärt wird.» Eines der Fahrzeuge sei ein limitiertes Exemplar gewesen.

Die Polizei hat inzwischen Ermittlungen eingeleitet. Die Kantonspolizei Freiburg bestätigt auf Anfrage den Einbruch in die Garage. Man habe in der Nacht eine Meldung zum Vorfall bekommen. Umgehend rückten die Polizisten zur Garage aus. Als die Patrouillen eintrafen, hatten die Täter die Örtlichkeit jedoch bereits verlassen.

Laut den Inhabern des Autoparks Morina laufen derzeit weitere Abklärungen – auch mittels Videoaufnahmen.

Immer wieder kommt es in der Schweiz zu ähnlichen Fällen. Bei den Tätern handelt es sich meistens um Banden aus Frankreich, die organisiert vorgehen. Erst am Samstag nahm die Kantonspolizei Aargau auf der A1 zwei Autodiebe fest, die mutmasslich versuchten, gestohlene Autos nach Frankreich zu bringen.