Polizei verfolgt Autodiebe auf A1 – zwei Männer festgenommen

Am Samstagmorgen ereigneten sich im Kanton Aargau zwei spektakuläre Verfolgungsjagden. Die Polizei verfolgte zwei mutmassliche Autodiebe, die zuvor einen BMW X5 und einen Audi RS Q8 in Herisau entwendet hatten. Die beiden jungen Männer wurden festgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei junge Franzosen stehlen mutmasslich Autos in Herisau und fliehen auf der A1

BMW blieb im Feld stecken, Audi bei Rothrist gestoppt

Beide Männer vorläufig festgenommen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Samstagmorgen verfolgte die Kantonspolizei Aargau zwei mutmassliche Autodiebe auf der A1. In der Nacht hatten die beiden jungen Männer einen BMW X5 und einen Audi RS Q8 in Herisau AR entwendet und versuchten höchstwahrscheinlich, mit den Fahrzeugen die Schweiz in Richtung Frankreich zu verlassen, heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei. Die beiden jungen Franzosen wurden vorläufig festgenommen und an die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Appenzell Ausserrhoden überstellt.

Am Samstagmorgen hatte die Polizei den Hinweis erhalten, dass in der Nacht an der Cilanderstrasse in Herisau zwei Autos entwendet worden waren. Die beiden Fahrzeuge seien anschliessend im Kanton St. Gallen verdächtig aufgefallen. Umgehend wurden mehrere Patrouillen der Regional- und Stadtpolizeien sowie der Kantonspolizei aufgeboten, um eine grossangelegte Fahndung einzuleiten. Auch Patrouillen des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit waren am Einsatz beteiligt.

Spektakuläre Verfolgungsjagden im Kanton Aarau

Kurz vor 8 Uhr wurde der BMW X5 auf der A1 in Fahrtrichtung Bern ausgangs Bareggtunnel von einer Patrouille der Kantonspolizei gesichtet. Die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung des Fahrzeugs auf. Der 18-jährige Franzose, der den BMW lenkte, beschleunigte und fuhr in Mägenwil AG von der Autobahn ab. Dabei kollidierte er seitlich mit einem anderen Fahrzeug. Anschliessend versuchte er, über ein Feld zu fahren, blieb jedoch mit seinem Auto stecken und konnte nach kurzer Flucht zu Fuss angehalten werden.

Der Audi RS Q8 wurde kurze Zeit später auf der A1 in Richtung Bern, Höhe Schafisheim AG, fahrend gesichtet. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei versuchten daraufhin, das Fahrzeug anzuhalten. Der 19-jährige Franzose beschleunigte daraufhin stark und fuhr in Richtung Kanton Solothurn. Kurz nach Rothrist AG konnte der Audi-Lenker mithilfe der Polizei Kanton Solothurn angehalten werden. Aufnahmen eines Leserreporters zeigen die spektakuläre Verfolgungsjagd der Polizei auf der A1.

Beide Männer festgenommen

Gemäss aktuellem Kenntnisstand der Polizei brach die Täterschaft in einen Garagenbetrieb in Herisau ein, rammte ein Tor mit einem Fahrzeug auf und floh mit dem genannten BMW und Audi. Die verwendeten Kontrollschilder wurden ebenfalls in der Region Herisau von geparkten Fahrzeugen gestohlen.

Die beiden Franzosen wurden vorläufig festgenommen und an die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Appenzell Ausserrhoden überstellt. Da der Verdacht auf Drogen- oder Medikamenteneinfluss bestand, wurde bei den beiden Fahrzeuglenkern eine Blut- und Urinprobe entnommen.