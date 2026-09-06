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Feuerwehr im Einsatz
Leservideo zeigt den Brand in Frauenfeld

In einer Wohnung in Frauenfeld kam es zu einem Brand, weshalb die Feuerwehr am Sonntagmorgen ausrücken musste.
Publiziert: vor 15 Minuten
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