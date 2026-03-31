Über Biberist sind aktuell dichte Flammen zu sehen. Grund dafür ist ein Brand in einer Recycling-Anlage.

Angela Rosser Journalistin News

Leserinnen und Leser melden Blick am Dienstagnachmittag einen Brand in Biberist im Kanton Solothurn. Das Feuer soll bei der Librec AG, einem Recyclinghof für Batterien ausgebrochen sein. Auf Anfrage bei der Kantonspolizei Solothurn bestätigt die Medienstelle den Einsatz.

«Die Meldung kam kurz vor 13 Uhr rein», heisst es. Die Medienstelle teilt auch mit, dass das Gebäude geräumt wurde. Weitere Informationen konnten noch nicht erteilt werden.

Ein Blick-Leser schreibt: «Es wird immer schlimmer, es knallt und raucht extrem».

Auch über die Warn-App Alertswiss wurde eine Warnung betreffend dem Brand und Rauchentwicklung veröffentlicht. Dort wird geraten, Fenster zund Türen zu schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen auszuschalten. Ausserdem sollte das betroffene Gebiet gemieden werden und den Anweisungen von Notfalldiensten und Behörden Folge geleistet werden.

+++Update folgt+++