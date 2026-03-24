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Grosseinsatz in Solothurn
Einfamilienhaus in Obergösgen SO steht in Brand

Beim Feuer in Obergösgen SO wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand verletzt.
Publiziert: 05:17 Uhr
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Aktualisiert: vor 48 Minuten
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Ein Leserbild der Löscharbeiten in Obergösgen SO.
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Gabriel KnupferRedaktor News

Brand in Obergösgen SO: Am frühen Dienstagmorgen um 3:50 wurde die Kantonspolizei Solothurn wegen eines Feuers in einem Einfamilienhaus an der Dänikerstrasse alarmiert. Verschiedene Feuerwehren waren deswegen im Grosseinsatz.

Nach aktuellem Wissensstand sei niemand ernsthaft verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher gegenüber Blick. Zum Sachschaden und zur Brandursache gibt es noch keine Informationen. Die Polizei stellte für den Morgen eine Pressemitteilung in Aussicht.

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