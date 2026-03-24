Gabriel Knupfer Redaktor News

Brand in Obergösgen SO: Am frühen Dienstagmorgen um 3:50 wurde die Kantonspolizei Solothurn wegen eines Feuers in einem Einfamilienhaus an der Dänikerstrasse alarmiert. Verschiedene Feuerwehren waren deswegen im Grosseinsatz.

Nach aktuellem Wissensstand sei niemand ernsthaft verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher gegenüber Blick. Zum Sachschaden und zur Brandursache gibt es noch keine Informationen. Die Polizei stellte für den Morgen eine Pressemitteilung in Aussicht.