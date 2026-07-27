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Ferienverkehr sorgt für Chaos
Über zehn Kilometer Stau vor dem Gotthard-Tunnel

Stau-Chaos vor dem Gotthard-Tunnel: Am Montagmittag stauen sich die Autos vor dem Nordportal auf über zehn Kilometer. Autofahrer müssen mit 100 Minuten Wartezeit rechnen. Auch am Südportal drohen Verzögerungen von rund 40 Minuten.
Publiziert: vor 31 Minuten
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Aktualisiert: vor 25 Minuten
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Am Montagmittag stauen sich die Autos vor dem Nordportal des Gotthard-Tunnels auf über zehn Kilometer.
Foto: TCS

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Gotthard-Tunnel: Über 10 Kilometer Stau am Nordportal am Montag
  • Wartezeiten von rund 100 Minuten, Webcam zeigt Verkehrschaos
  • Südportal: 4 Kilometer Stau, Wartezeit etwa 40 Minuten
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Mattia JutzelerRedaktor News

Die Sommerferien machen sich vor dem Gotthard-Tunnel auch Ende Juli noch bemerkbar. Am Montagmittag staut sich die Blechlawine vor dem Nordportal bereits wieder auf über zehn Kilometer, wie auf der Webseite des Touring Club Schweiz TCS zu sehen ist. Aufnahmen der Webcam zeigen das Verkehrschaos. Es muss mit einer Wartezeit von rund 100 Minuten gerechnet werden.

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Als Alternativroute empfiehlt der TCS die A13 via San Bernardino. Auch vor dem Südportal des Gotthard-Tunnels hat es bereits über vier Kilometer Stau. Hier müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer mit einer Wartezeit von etwa 40 Minuten rechnen.

Immer wieder Verkehrschaos

Bereits in den letzten Wochen sorgte der Ferienverkehr für eine Menge Chaos vor dem Gotthard-Tunnel. Vor gut einer Woche war die Blechlawine vor dem Nordportal zeitweise über 20 Kilometer lang. Die Wartezeit betrug rund drei Stunden.

Die Ferien-Fahrer umfahren den Stau, indem sie in grosser Anzahl durch die umliegenden Gemeinden im Kanton Uri brettern. Das nervt viele der Bewohnerinnen und Bewohner dieser Dörfer. Am 18. Juli demonstrierten viele von ihnen gegen den ständigen Ausweichverkehr.

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