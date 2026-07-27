Stau-Chaos vor dem Gotthard-Tunnel: Am Montagmittag stauen sich die Autos vor dem Nordportal auf über zehn Kilometer. Autofahrer müssen mit 100 Minuten Wartezeit rechnen. Auch am Südportal drohen Verzögerungen von rund 40 Minuten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gotthard-Tunnel: Über 10 Kilometer Stau am Nordportal am Montag

Wartezeiten von rund 100 Minuten, Webcam zeigt Verkehrschaos

Südportal: 4 Kilometer Stau, Wartezeit etwa 40 Minuten

Mattia Jutzeler Redaktor News

Die Sommerferien machen sich vor dem Gotthard-Tunnel auch Ende Juli noch bemerkbar. Am Montagmittag staut sich die Blechlawine vor dem Nordportal bereits wieder auf über zehn Kilometer, wie auf der Webseite des Touring Club Schweiz TCS zu sehen ist. Aufnahmen der Webcam zeigen das Verkehrschaos. Es muss mit einer Wartezeit von rund 100 Minuten gerechnet werden.

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Als Alternativroute empfiehlt der TCS die A13 via San Bernardino. Auch vor dem Südportal des Gotthard-Tunnels hat es bereits über vier Kilometer Stau. Hier müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer mit einer Wartezeit von etwa 40 Minuten rechnen.

Immer wieder Verkehrschaos

Bereits in den letzten Wochen sorgte der Ferienverkehr für eine Menge Chaos vor dem Gotthard-Tunnel. Vor gut einer Woche war die Blechlawine vor dem Nordportal zeitweise über 20 Kilometer lang. Die Wartezeit betrug rund drei Stunden.

Die Ferien-Fahrer umfahren den Stau, indem sie in grosser Anzahl durch die umliegenden Gemeinden im Kanton Uri brettern. Das nervt viele der Bewohnerinnen und Bewohner dieser Dörfer. Am 18. Juli demonstrierten viele von ihnen gegen den ständigen Ausweichverkehr.