Opferanwältin: «Für uns war das ein Schock»

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Im Fall des tödlichen Brandes in Crans-Montana steht nicht nur das Geschehen in der Brandnacht selbst im Fokus der Ermittlungen, sondern zunehmend auch die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Justiz. Zwar betont die Gemeinde offiziell, man kooperiere vollständig mit den Ermittlungsbehörden – doch die Aktenlieferung verläuft offenbar chaotisch und unübersichtlich, wie ein Bericht von «24 heures» nahelegt.

Die am 1. Januar 2026 von der Staatsanwaltschaft angeforderten Unterlagen zum Feuer in der Bar Le Constellation wurden nicht in einem Schritt übergeben, sondern sind erst nach mehreren Anläufen vollständig bei der Staatsanwaltschaft eingetroffen, schreibt die Zeitung. Zwei Tage nach der Katastrophe wurde zunächst eine erste Tranche an Dokumenten zur Inferno-Bar an die Polizei übergeben – weitere Unterlagen folgten noch am selben Tag per E-Mail. Doch die Lieferung blieb unvollständig. Laut Gemeindepräsident Féraud kam es zur Verzögerung, weil die unterschiedlichen Abteilungen der Gemeinde auf verschiedene Ortsteile verteilt sind.

Erst am 5. Januar tauchen zusätzliche Unterlagen auf – sie wurden beim ehemaligen Sicherheitsverantwortlichen der früheren Gemeinde Chermignon entdeckt. Laut Gemeindepräsident hätten diese eigentlich in der Verwaltung liegen müssen. Die Dokumente wurden im Anschluss der Polizei übergeben.

Es bleibt jedoch nicht bei diesen Nachträgen: Am 9. März übermittelt der Anwalt der Gemeinde weitere Akten an die Staatsanwaltschaft. Sie waren zuvor auf einem Computer entdeckt worden, nachdem sie offenbar falsch abgelegt worden waren – teils unter einem falschen Namen. Aus diesen Unterlagen geht offenbar hervor, dass Jessica Moretti aufgefordert worden war, den Raucherraum in der Bar den Vorschriften anzupassen, ohne dass dies jedoch kontrolliert wurde. «Zu sagen, dass wir verärgert waren, ist eine Untertreibung. Wir haben eine Disziplinarverhandlung abgehalten und ihm einen Verweis erteilt», soll Féraud vor der Staatsanwaltschaft gesagt haben.

Die chaotische Dokumentenübergabe hat die Opferanwälte bestürzt. «Für uns war das ein Schock», sagt die Vertreterin der Familie von Kellnerin Cyane Panine (†24) gegenüber «24 heures».

Der Anwalt der Gemeinde äusserte sich auf Anfrage von «24 heures» nicht zu dem Sachverhalt.