Bisher war der Schnee in diesem Winter Mangelware – doch nun kommt die weisse Pracht doch noch. In der Nacht auf Samstag schneite es an vielen Orten bis ins Flachland.

Dezember 2025 war 1,7 Grad wärmer als der Durchschnitt

77 Prozent weniger Niederschlag im Dezember, 12 Prozent mehr Sonnenstunden

Es schneit wieder im Flachland! Die Temperaturen würden schon lange stimmen, doch der Niederschlag blieb aus. So fehlte der Schnee – und das eigentlich seit Winterbeginn. Selbst an Weihnachten war es kalt, die Hoffnung auf ein weisses Fest war gross. Genauso gross war dann auch die Enttäuschung, als der Schneefall bis auf einige Flöckchen ausblieb.

Am Freitagabend und speziell in der Nacht auf Samstag schneite es aber endlich wieder nördlich der Alpen. Dies dank dicken Wolken, die aufzogen und sich bis zum Tagesanbruch halten sollen. Ein weisses Erwachen ist also auch im Flachland durchaus möglich.

Dezember war zu warm und zu sonnig

Wie Meteo News schreibt, können auch die Restwolken am Samstagmorgen noch für einige Flocken sorgen – tagsüber solls dann aber freundlicher werden. Die Temperaturen bewegen sich in den meisten Teilen des Landes in einem Bereich zwischen minus fünf und plus drei Grad. Im Süden wird es dank Nordföhn bei acht Grad mild.

Am Sonntag soll dann lokal Nebel folgen, ansonsten darf man sich bei eisigen Temperaturen, die nicht über die Nullgradgrenze klettern, über viel Sonnenschein freuen.

Die tiefen Werte auf dem Thermometer dürften auch zum Wochenbeginn dann noch anhalten. Dies, obwohl der Dezember laut Meteo News rund 1,7 Grad zu warm war. Damit zählt er knapp zu den zehn wärmsten Dezembern, die die Schweiz jemals gehabt haben.

Auch ein Niederschlagsdefizit prägte den letzten Monat des Jahres – es regnete, schneite oder hagelte rund 77 Prozent zu wenig. Dafür gabs genug Sonne. Dank den vielen Sonnenstunden zum Jahresabschluss – die sich jedoch hauptsächlich auf die höheren Höhenlagen konzentriert hatten – konnte ein Überschuss von 12 Prozent vermerkt werden.

