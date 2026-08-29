Es war, als ob am Samstag alle an das 100-Jahr-Jubiläum vom Flugplatz St. Gallen-Altenrhein wollen. Parkplätze und Tickets waren ausgebucht, die Zufahrt zum Fest verstopft. Die Patrouille Suisse liess es noch mal so richtig krachen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flughafen Altenrhein feiert 100 Jahre mit ausverkauftem Flugfest am Wochenende

Patrouille Suisse begeistert mit letzter Show in Altenrhein vor Auflösung 2027

Letzte Flugshow hier war 1998; nächste könnte wieder Jahrzehnte dauern

Beat Michel Reporter

Für am Samstag sind alle Tickets verkauft, für am Sonntag sind nur noch wenige Eintritte übrig. Das Fest zum 100-jährigen Bestehen des Flughafens Altenrhein ist ein Grosserfolg. Die Angst, dass zu wenig Tickets verkauft werden, ist offensichtlich unbegründet.

Die Superstars waren die Piloten der Patrouille Suisse. Als sie um 14.20 Uhr über den Zuschauern auf dem Flughafen Altenrhein sausen, tost der Applaus. Hunderte Handys nehmen die Show auf. Alle wissen, die Schweizer Düsenjet-Staffel wird hier nach diesem Fest nie mehr fliegen. «Ich musste sie unbedingt noch einmal sehen», sagt Flugzeug-Fan und Hobby-Segelflieger Raphael Lutz (17). Er spricht aus dem Herzen von den vielen Besuchern am Flugfest von diesem Wochenende.

Verstopfte Zufahrten

Der Start des Festes hingegen war harzig, die wenigen Zufahrten zum Festgelände waren bereits am Morgen komplett verstopft. Das sorgte bei einigen Besuchern für Ärger. Eine Leserin schrieb Blick: «Wir stehen schon eineinhalb Stunden im Stau. Wir haben ein paar wichtige Programmpunkte verpasst.»

Autogrammstunde als Staubrecher

Die Abreise klappte besser, die Gäste reisten gestaffelt ab. Eine grosse Hilfe waren die Piloten der Patrouille Suisse. Nach ihrer Show luden sie zur Autogrammstunde. Sie flogen die sechs Tiger zurück nach Emmen LU und kamen per Superpuma-Helikopter zurück nach Altenrhein. Die Warteschlange für eine Unterschrift war mehrere Hundert Meter lang. Den Fans wars egal, sie gönnten sich in der Zeit noch eine St.-Galler-Bratwurst.

Während des Flugs der Patrouille Suisse war der Kommandant der Truppe unter den Zuschauern und gab per Funk Anweisungen an das Team. Alles klappte, er konnte die Truppe nur loben.

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Bis am Schluss professionell

Dass die Patrouille Suisse in der aktuellen Form im Oktober 2027 aufgelöst wird, da mag er noch nicht dran denken. «Wir arbeiten wie üblich professionell weiter und liefern die perfekte Show bis zum Schluss», sagt er. «Wehmütig werden können wir dann bei einem Bier in der Kneipe, wenn wirklich Schluss ist.»

Schluss ist vermutlich auch der Traum einer weiteren Flugshow, sagt SVP-Kantonsrat Philipp Köppel (58). Er ist im Patronat des Festes und ist Gründer der Gruppe Luft- und Raumfahrt des Kantons St. Gallen. Er sagt: «Es wird schwierig, dass wir in nützlicher Frist eine weitere Airshow veranstalten können. Aber wir versuchen es. Man kann ja deutlich sehen, wie gross das Interesse der Bevölkerung ist.»

Die letzte Flugshow in Altenrhein fand vor 28 Jahren statt, da wurde der F/A-18 vorgestellt. «Es darf nicht sein, dass es wieder 28 Jahre dauert, bis die nächste Flugshow stattfindet.»