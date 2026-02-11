Jetzt wird Moretti mit den Aussagen des Sicherheitsbeauftragten konfrontiert

Von Alexander Terwey, Stv. Teamlead Newsdesk

Jacques Moretti wird am Mittwoch von der Walliser Justiz erneut vernommen. Für den Betreiber der Bar Le Constellation, bei deren Brand 41 Menschen ums Leben kamen und 115 verletzt wurden, ist es die dritte Vernehmung, die zweite als Beschuldigter.

0:41 Energypolis-Campus in Sitten: Morettis erscheinen zur nächsten Befragung

Die Anhörung soll den ganzen Tag dauern. Dabei geht es auch darum, Moretti mit den in den letzten Tagen gemachten Aussagen des derzeitigen und des ehemaligen Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde Crans-Montana zu konfrontieren.

Jacques Moretti erschien in Begleitung seiner Ehefrau Jessica Moretti in Sitten. Fotos zeigten die beiden Hand in Hand. Gegenüber den anwesenden Journalisten gaben sie keine Stellungnahme ab. Jacques Moretti war für 9.30 Uhr vorgeladen. Seine Vernehmung dauert an.

Am Donnerstag soll Jessica Moretti erneut von der Walliser Justiz vernommen werden.