Italiens Regierung protestiert gegen Freilassung von Barbesitzer Moretti. Sie beorderte ihren Botschafter in der Schweiz zurück, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Der Entscheid des Gerichts stelle eine schwere Beleidigung und einen weiteren Schmerz für die Familien der Opfer dar, heisst es in einer Mitteilung der Regierung vom Samstag. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Aussenminister Antonio Tajani hätten deshalb den Botschafter Gian Lorenzo Cornado nach Rom zurückgerufen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Das Walliser Zwangsmassnahmengericht hatte am Freitag beschlossen, Jacques Moretti gegen eine Kaution von 200'000 Franken freizulassen. Meloni hatte ihren Unmut bereits unmittelbar nach dem Gerichtsentscheid via soziale Medien heftig kundgetan.

Die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana war in der Neujahrsnacht in Brand geraten. Dabei kamen 40 Menschen ums Leben, 116 wurden verletzt. Zahlreiche Opfer und Verletzte stammen aus Italien.