Der Walliser Kardinal Emil Paul Tscherrig ist in Rom verstorben. Das teilte das Kardinalskollegium am Dienstag mit.

Eben war er noch an der Vereidigung der Gardisten

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kardinal Emil Paul Tscherrig stirbt am 12. Mai 2026 in Rom

Er nahm noch am 6. Mai an Schweizergarde-Vereidigung teil

Nur noch 118 wahlberechtigte Kardinäle weltweit nach seinem Tod

Janine Enderli Redaktorin News

Der Schweizer Kardinal Emil Paul Tscherrig ist am 12. Mai 2026 im Alter von 79 Jahren verstorben. Wie der Dekan des Kardinalskollegiums, Giovanni Battista Re, bekanntgab, wurden die Mitglieder des Gremiums über seinen Tod informiert. Noch am 6. Mai nahm Tscherrich bei der Vereidigung von 28 neuen Mitgliedern der Päpstlichen Schweizergarde teil.

Damit reduziert sich die Zahl der wahlberechtigten Kardinäle weltweit auf 118. Seit seinem Rückzug aus dem aktiven Dienst im Jahr 2024 lebte Tscherrig in Rom.

2023 zum Kardinal ernannt

Der Walliser wurde 1974 zum Priester geweiht. 1978 trat er in den diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls ein.

2023 wurde er von Papst Franziskus zum Kardinal ernannt.