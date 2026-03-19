Die SBB starten das 3,3-Milliarden-Grossprojekt «Mehrspur» zwischen Winterthur und Zürich. Ein neuer Tunnel soll die Strecke auf vier Spuren erweitern, den Bahnverkehr um 30 Prozent steigern und Reisezeiten verkürzen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die SBB starten Bauprojekt für Brüttenertunnel zwischen Winterthur und Zürich

Tunnelbau reduziert Reisezeit um 8 Minuten und erhöht Kapazität um 30 Prozent

Kosten liegen bei 3,3 Milliarden Franken War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nikolina Pantic Projektmanagerin

Gedränge in den Pendlerzügen zwischen Winterthur und Zürich sind künftig Geschichte. Die SBB starten nun mit dem Bau des Grossprojekts «Mehrspur», wie das Unternehmen kommuniziert. Dieses erweitert die stark frequentierte Pendlerstrecke Winterthur–Zürich mit dem Brüttenertunnel auf vier Spuren und ermöglicht mehr Schnellzüge im Viertelstundentakt. In den zwei einspurigen Röhren können die Züge mit bis zu 160 km/h durchrasen.

Mit dem geplanten 9 Kilometer langen Brüttenertunnel soll die Reisezeit um 8 Minuten verkürzt werden. Einhergehend damit werden die Bahnhöfe Winterthur Töss, Walisellen ZH, Dietlikon ZH und Bassersdorf ZH erweitert. Das 3,3-Milliarden-Franken-Projekt dauert bis zur Fertigstellung ein ganzes Jahrzehnt. Ein Projekt dieses Kalibers wirft Fragen auf.

Weshalb benötigt es einen Ausbau?

Die Strecke Eulachstadt-Zürich ist eine der meistbefahrenen Strecken der Schweiz und ein Engpass im Bahnverkehr, gemäss den SBB. Bereits heute verkehren dort laut dem Onlineportal «Railmarket» täglich 670 Züge und befördern 120'000 Fahrgäste zwischen Zürich und Winterthur. Die Hälfte aller Reisenden, die den Regionalverkehr verwenden, sind im Raum Zürich unterwegs.

Mit dem Projekt wird die Bahnkapazität um 30 Prozent erhöht. In Zahlen: 900 Züge, die zusätzlich rund 156'000 Reisende befördern können.

Wie laufen die Bauarbeiten ab?

2026 beginnen die Vorarbeiten mit dem Fokus Vorbereitung zum Einrichten der Baustellen und freien Flächen. Ebenso wird die Bahntechnik für die Bauarbeiten startklar gemacht. Sind diese Etappen abgeschlossen, können die Arbeiten an den Bahnhöfen beginnen, während die Bohrungen des Tunnels im 2029 starten. Das Herzstück des Projektes sollte ab 2037 für den regulären Zugverkehr bereit sein.

Übersicht Bahnhöfe SBB Mehrspur Die SBB planen neben dem Tunnel vier Bahnhöfe zu optimieren. Bahnhof Dietlikon 2027 soll ein zusätzliches viertes Gleis, neue Zugänge zu Perrons, neue Passerelle mit Liften und ein neues Bahnhofsgebäude gebaut werden. Geplante Inbetriebnahme Sommer 2032. Die Unterführung Bahnhofstrasse wird tiefergelegt und unter dem Dietlikontunnel neu gebaut. Baustart ist 2028, die Inbetriebnahme 2031 geplant. Bahnhof Winterthur Löss Eine neue Unterführung sowie stufenfreie Zugänge entstehen ab 2027 und sollen Ende 2028 in Betrieb gehen. Im Gebiet Neumühle wird ab 2027 eine 800 Meter lange eingleisige Brücke über bestehende Gleise gebaut; Fertigstellung bis 2034. Bahnhof Wallisellen Ab 2028 werden breitere Perrons, angepasste Zugänge und Unterführungen mit einer geplanten Inbetriebnahme bis Ende 2032 gebaut. Westlich des Bahnhofs soll ab 2026 eine 580 Meter lange eingleisige Brücke entstehen. Die Brücke soll bis 2031 fertig sein. Bahnhof Bassersdorf Der Bahnhof Bassersdorf erhält stufenfreie Zugänge zum Perron und eine neue Unterführung. Die Bauarbeiten beginnen 2027 und dauern bis 2023. Die SBB planen neben dem Tunnel vier Bahnhöfe zu optimieren. Bahnhof Dietlikon 2027 soll ein zusätzliches viertes Gleis, neue Zugänge zu Perrons, neue Passerelle mit Liften und ein neues Bahnhofsgebäude gebaut werden. Geplante Inbetriebnahme Sommer 2032. Die Unterführung Bahnhofstrasse wird tiefergelegt und unter dem Dietlikontunnel neu gebaut. Baustart ist 2028, die Inbetriebnahme 2031 geplant. Bahnhof Winterthur Löss Eine neue Unterführung sowie stufenfreie Zugänge entstehen ab 2027 und sollen Ende 2028 in Betrieb gehen. Im Gebiet Neumühle wird ab 2027 eine 800 Meter lange eingleisige Brücke über bestehende Gleise gebaut; Fertigstellung bis 2034. Bahnhof Wallisellen Ab 2028 werden breitere Perrons, angepasste Zugänge und Unterführungen mit einer geplanten Inbetriebnahme bis Ende 2032 gebaut. Westlich des Bahnhofs soll ab 2026 eine 580 Meter lange eingleisige Brücke entstehen. Die Brücke soll bis 2031 fertig sein. Bahnhof Bassersdorf Der Bahnhof Bassersdorf erhält stufenfreie Zugänge zum Perron und eine neue Unterführung. Die Bauarbeiten beginnen 2027 und dauern bis 2023. Mehr

Mit welchen Auswirkungen müssen Bewohner rechnen?

Das Riesenprojekt verlangt Verständnis für Lärm und Bauarbeiten zu speziellen Zeiten. Grund dafür ist laut den SBB, dass die Bauarbeiten auch an Wohngebiete grenzen: «Wir können Lärmemissionen nicht umgehen», berichtet Reto Schärli, Mediensprecher der SBB. Damit im Verkehr so wenig Umstände wie möglich entstehen, arbeitet man zu Randzeiten wie beispielsweise in der Nacht. Sollte beim Anschluss von neuen Gleisen ans bestehende Netz mehr Zeit als eine Nacht benötigt werden, dann arbeite man am Wochenende, damit man den Berufsverkehr nicht behindert, erklärt der Mediensprecher.

Obwohl der Bahnbetrieb so wenig wie möglich eingeschränkt werden soll, findet im Dezember 2026 ein Fahrplanwechsel statt. Die Änderungen sind gemäss den SBB ab Herbst 2026 ersichtlich.

Welche Schutzmassnahmen ergreifen die SBB?

Um Lärmemissionen zu verhindern, hat das Unternehmen Massnahmen ergriffen, die Baulärm, Staub oder Erschütterungen möglichst verhindern sollen. Dazu gehören beispielsweise die Sensibilisierung des Baupersonals, provisorische Schutzwände oder Abschirmung von Lärmquellen. Die Anwohnenden der anliegenden Wohngebiete würden regelmässig und zeitgemäss informiert.

Gemäss Mediensprecher haben die SBB die Bevölkerung in allen betroffenen Gemeinden über den Baustart informiert. Zudem finden Informationsveranstaltungen zum Projekt statt.

Soll man auf den ÖV umsteigen?

Wegen der Umstände auf das Auto umzusteigen, sollten sich Pendler doppelt überlegen. Wer auf der A1 Richtung Winterthur-Zürich unterwegs ist, weiss, dass dies eine bekannte Pendlerachse ist. Diese Autobahn gilt als eine der verkehrsreichsten Autobahnen der Schweiz. Die SBB prognostizieren: «Die Bauarbeiten sind so geplant, dass der Bahnbetrieb so wenig wie möglich eingeschränkt wird.»

Schärli bestätigt, dass es in den nächsten zehn Jahren nie einen totalen Unterbruch geben werde und die Ost-West-Achse immer in Betrieb bleibe. «Während der Bauarbeiten wird es nicht zu einer Verlagerung auf den Individualverkehr kommen. Der Bahnverkehr auf der Ost-West-Achse wird im Pendlerverkehr nicht eingeschränkt», sagt er.