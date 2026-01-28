Die Seniorenresidenz Auf Walthersburg in Aarau ist Konkurs. Die Genossenschaft stellt den Betrieb ein. Die Angestellten wurden nach Hause geschickt. Die Stadt soll klären, wie es für die Betroffenen weitergeht.

Angela Rosser Journalistin News

Es sind unsichere Zeiten für die Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenresidenz Auf Walthersburg in Aarau. Bereits vor zwei Wochen meldete die Betriebsgenossenschaft des Zentrums Konkurs an. Nun ist es fix und der Betrieb des Zentrums wurde eingestellt.

Dies sei den rund 20 Bewohnerinnen und Bewohnern am Dienstagmorgen mitgeteilt worden, berichtet die «Aargauer Zeitung» am Abend. «Keiner weiss, was nun passiert, die Bewohner sind völlig durch den Wind», sagt eine Angehörige zur Zeitung.

Putzpersonal ist schon weg

Der Konkurs wurde bereits am 23. Januar offiziell eröffnet, geht aus dem Amtsblatt vom Dienstag hervor. Bei der kurzfristig einberufenen Informationsveranstaltung am Dienstag sei nur der Geschäftsführer anwesend gewesen. In dem Mietzins waren auch Putzdienst und Verpflegung inkludiert. Wie Betroffene sagen, wurde das Putzpersonal direkt nach Hause geschickt.

Zwei Serviceangestellte und eine Köchin organisierten aus eigener Initiative noch ein letztes Mittagessen für die Bewohner. Eine schriftliche Information blieb aus. «Die Stadt wird sich vielleicht melden», habe es geheissen. Der gehört nämlich die Liegenschaft. Die Genossenschaft hat nur einen Teil davon gemietet.

Konkursamt ordnete Einstellung an

Wie es nun weitergehen soll, ist ungewiss. Einige haben sich mit einem Mahlzeitendienst und einer externen Spitex organisiert, die in der Residenz bereits aktiv war. Doch eine langfristige Lösung ist nicht in Sicht.

Genossenschaftspräsident Martin Häfeli erklärte gegenüber der «Aargauer Zeitung», dass die sofortige Einstellung vom Konkursamt angeordnet wurde. Es sei jedoch möglich, dass das Amt die Entscheidung am Mittwoch nochmals überdenkt. Das Konkursamt selbst konnte bis Redaktionsschluss der Zeitung keine Stellungnahme abgeben.