Viel Schnee ist unterwegs. Besonders im Tessin sind bis zu 90 Zentimeter möglich. Der Bund warnt für mehrere Kantone.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schnee-Warnung für mehrere Kantone ab Samstag, Gefahrenstufe 3 ausgerufen

Bis zu 80 cm Neuschnee, Gefahr durch abbrechende Äste und Bäume

Warnung bis Sonntag 12 Uhr, betroffen: Luzern, Tessin, Wallis und mehr War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Es wird später dunkel, die Sonne scheint und es wird wärmer: Ja, so fühlt sich Frühling an. Doch das Wochenende wird noch mal bitterkalt und weiss. Denn: Schnee ist unterwegs zu uns. Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteo Schweiz warnt aktuell für mehrere Kantone. Für das Tessin gilt ab Samstag Gefahrenstufe 4 von 5. Bis zu 90 Zentimeter Schnee sind möglich. Und nicht nur im Tessin wird es weiss.

Für diese Kantone gilt Gefahrenstufe 3 von 5:

Schwyz

Luzern

Graubünden

Tessin

Wallis

Bern

Glarus

Uri

Nidwalden

Obwalden

Zug

«Es besteht Gefahr von abbrechenden Ästen»

Teilweise sind bis zu 80 Zentimeter Neuschnee möglich. Es kann zu Einschränkungen im Verkehr kommen.

Der Bund empfiehlt, sich über die Verkehrslage zu informieren, sollte man am Samstag unterwegs sein. Wälder und Bäume sollte man meiden. «Es besteht Gefahr von abbrechenden Ästen und umstürzenden Bäumen», schreibt Meteo Schweiz. Die Warnung gilt ab Samstag bis Sonntag zirka 12 Uhr.

Am Samstagmorgen wurde die Autobahn A9 wegen Schneefalls auf Höhe des Simplon-Passes für Anhängerzüge und Sattelschlepper bis auf Weiteres in beide Richtungen gesperrt, schrieb der Touring Club Schweiz auf seiner Webseite.

«Heftig!»

Manuel Oberhuber, Meteorologe beim ORF, kündigt für das Tessin einen heftigen Wintereinbruch an.

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«Heftig: Nirgendwo auf der Welt schneit es morgen so stark wie auf den Bergen im Tessin und im Piemont», schreibt Oberhuber auf X. Bis Sonntagmorgen könnten hier über einen Meter Neuschnee zusammenkommen, prognostiziert der Österreicher. Auch Meteo Schweiz schreibt, dass es in den zentralen Alpen bis Sonntagmorgen oberhalb von 1000 Metern 30 bis 70 Zentimeter Neuschnee und oberhalb von 600 Metern 10 bis 30 Zentimeter Neuschnee geben dürfte.

Für diese Kantone gilt Gefahrenstufe 2 von 5:

Zürich

St. Gallen

Appenzell Innerrhoden

Appenzell Ausserrhoden

Freiburg

Graubünden

Bern

Waadt

Wallis

Wer dort unterwegs ist, sollte mit glatten Strassen rechnen. Dringend empfohlen werden Winterpneus. Bis zu 45 Zentimeter Neuschnee sind möglich.

Viel Sonnenschein und 17 Grad

Grund für den Blitz-Winter: ein Tief über dem Golf von Genua. So schnell der Schnee kommt, so schnell ist es auch wieder vorbei. «Die neue Woche startet im Norden mit wechselhaftem und recht windigem Wetter mit etwas Sonne und ein paar Regengüssen. Dazu wird es mit Maximalwerten um 10 Grad etwas milder», schreibt Roger Perret von «Meteo News» in seiner Prognose.

Im Süden wird Nordföhn für viel Sonnenschein und sehr milde 17 Grad sorgen. Das klingt doch schon viel besser.

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