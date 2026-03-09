DE
Wetter-Phänomen Saharastaub
Wenn die Wüste zu uns kommt

Saharastaub liegt über der Schweiz: Feiner Sand aus Nordafrika färbt den Himmel gelblich bis rötlich und macht die Luft trüb. Doch wie gelangen die Partikel bis in die Alpen und wie neu ist das Phänomen? Meteorologin Daniela Schmucki erklärt es im Podcast «Durchblick».
Publiziert: 10:00 Uhr
Aktualisiert: vor 39 Minuten
Sina_Albisetti_Production LEad Video_RMS_1-Bearbeitet.jpg
Sina AlbisettiProduction Lead Video, Journalistin
Dreimal wöchentlich eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

