Schaut man auf die Prognose, erkennt man von Freitag auf Samstag einen fiesen Temperatursturz. Dazu könnte sich Regen gesellen – was für ein Start ins Wochenende!

Wetter bis zum Wochenende vermehrt mild, teils bewölkt

erste Kältefront am Mittwoch, danach Zwischenhoch

erste Kältefront am Mittwoch, danach Zwischenhoch

Heftiger Temperatursturz am Wochenende, Schneefallgrenze unter 1000 Meter

Offene Restaurantterrassen, angenehme Temperaturen und Sonne satt: Das Wetter versetzte uns in den letzten Tagen in Frühlingsstimmung. Der Blick auf die Wetter-Apps lässt einen jedoch stocken. Pünktlich zum Wochenende ziehen graue Wolken auf dem Bildschirm auf.

Aber konzentrieren wir uns zuerst auf die guten Neuigkeiten: Noch bis zum Wochenende dürfen wir uns grossteils über das schöne Wetter freuen, nur im Westen nimmt die Bewölkung etwas zu, entlang des Juras könnte es in der Nacht auf Mittwoch bereits zu ersten Regenfällen kommen. Grund dafür ist eine Kaltfront aus Deutschland und Frankreich, die die Schweiz überquert und regional für einen regnerischen oder bewölkten Tag sorgt.

Während die Temperaturen auf der Alpennordseite bis zu 16 Grad erreichen, dominieren im Süden die Wolken und es bleibt mit 12 Grad etwas kühler.

Vermehrt milde Temperaturen mit Sonne

Umso schöner wird dafür der Donnerstag, wenn sich ein Zwischenhoch bemerkbar macht. Der Tag wird sonnig und letzte Quellwolken dürfte spätestens gegen Abend in sich zusammenfallen. Laut Meteo News die perfekte Gelegenheit, einen schönen Sonnenuntergang zu geniessen. Auch am Freitag bringt der Föhn erneut milde Temperaturen bis zu 17 Grad. Die Bewölkung, welche voraussichtlich am Nachmittag zunehmen wird, kündigt jedoch die besagten schlechten Aussichten inklusive Temperatursturz fürs Wochenende an.

Temperatursturz am Wochenende?

In der Nacht auf Samstag könnte uns laut aktuellen Modellen eine weitere Kaltfront erfassen. Neben kräftigen Regengüssen und einem Temperatursturz von bis zu 12 Grad in einigen Regionen könnte auch die Schneefallgrenze auf unter 1000 Meter sinken. Ein klarer Rückfall für alle, die sich bereits vom Winter verabschiedet haben.

Ein bisschen hoffen dürfen wir aber noch, denn: Nicht alle Wettermodelle prognostizieren die Kaltfront, eine genaue Prognose ist laut Meteo News aktuell extrem schwierig. Heisst für uns: Die Sonnenbrille darf in der Tasche bleiben – pack einfach einen Regenschirm dazu.