Darum gehts
- Mehrere Autobahnen werden über die Feiertage zu Stau-Hotspots
- Hoher Rückreiseverkehr bis zum 4. Januar möglich
- Astra rät, bei Stau auf der Autobahn zu bleiben
Bis zu 50 Minuten Zeitverlust Richtung Gotthard
Viele reisen über die Festtage in den Süden. Wie der TCS (Touring Club Schweiz) am Samstag meldet, kommt es bereits zu Verkehrsüberlastungen. Zwischen Amsteg und Göschenen staut sich der Verkehr bereits auf 5 Kilometer. Es ist mit einem Zeitverlust von bis zu 50 Minuten zu rechnen.
Auch dieses Jahr werden wieder viele Schweizerinnen und Schweizer über Weihnachten und Neujahr mit dem Auto verreisen. Etwa um die Familie zu besuchen oder auf Skiern die Pisten hinabzusausen. Das Bundesamt für Strassen (Astra) prognostiziert deshalb auch diesmal wieder ein hohes Verkehrsaufkommen, insbesondere auf den Hauptverkehrsachsen.
Der Ferienbeginn wird sich voraussichtlich auf der A1, A2, A3, A9 und A13 bemerkbar machen. Vornehmlich wird es auch in den Räumen Zürich, Bern, Basel, Luzern und Lugano, im Bereich des Gotthard-Tunnels, auf der San-Bernardino-Route zwischen Sargans und Rothenbrunnen sowie auf den Strecken Richtung Berner Oberland und Wallis stressig für Reisende. Ab Neujahr muss mit hohem Rückreiseverkehr gerechnet werden. Dieser dürfte bis zum 4. Januar andauern.
Astra: «Bei Stau auf der Autobahn bleiben»
Das hohe Verkehrsaufkommen hat weitere negative Nebeneffekte. Denn: Es führt zu unerwünschtem Ausweichverkehr. Dieser belastet die Menschen in den Ortschaften entlang der Nationalstrassen und kann sogar zu einem Verkehrskollaps führen. Hinzu kommt: Das Unfallrisiko steigt.
«Es ist deshalb wichtig, dass Reisende auch bei Stau auf der Autobahn bleiben und diese nicht verlassen, nicht zuletzt aus Rücksichtnahme gegenüber der örtlichen Bevölkerung», betont das Astra in einer Medienmitteilung.
Autobahnen
- A1/A3 im Grossraum Zürich
- A1 Härkingen SO – Luterbach SO
- A2 Belchen-Tunnel – Härkingen SO
- A2/A14 Region Luzern
- A2 Amsteg UR – Faido TI (Gotthard-Strassentunnel)
- A3 Walenstadt SG – Reichenburg SZ
- A8 Interlaken BE – Spiez BE
- A8 Sarnen OW – Verzweigung Lopper NW
- A9 La Veyre/Vevey VD – St. Triphon VD
- A12 Châtel-St-Denis FR – La Veyre
- A13 Sarganserland – Rothenbrunnen GR
- A28 Landquart GR – Klosters GR
- Wartezeiten an Grenzübergängen möglich
Hauptstrassen
- Spiez BE– Kandersteg BE (Hinreise)
- Gampel VS – Goppenstein VS (Rückreise)
- Brunnen SZ – Flüelen UR (Axenstrasse)
- Göschenen UR – Andermatt UR
- Raron VS – Brig VS
- Bellinzona TI – Locarno TI
- sowie diverse Hauptstrassen im Berner Oberland, in Graubünden und in den Walliser Seitentälern
Autoverladestationen
- Furka in Realp UR (Hinreise)
- Lötschberg in Kandersteg BE (Hinreise)
- Vereina in Klosters-Selfranga GR (Hinreise)
- Furka in Oberwald VS (Rückreise)
- Lötschberg in Goppenstein VS (Rückreise)
- Vereina in Lavin-Sagliains GR (Rückreise)
Autobahnen
- A1/A3 im Grossraum Zürich
- A1 Härkingen SO – Luterbach SO
- A2 Belchen-Tunnel – Härkingen SO
- A2/A14 Region Luzern
- A2 Amsteg UR – Faido TI (Gotthard-Strassentunnel)
- A3 Walenstadt SG – Reichenburg SZ
- A8 Interlaken BE – Spiez BE
- A8 Sarnen OW – Verzweigung Lopper NW
- A9 La Veyre/Vevey VD – St. Triphon VD
- A12 Châtel-St-Denis FR – La Veyre
- A13 Sarganserland – Rothenbrunnen GR
- A28 Landquart GR – Klosters GR
- Wartezeiten an Grenzübergängen möglich
Hauptstrassen
- Spiez BE– Kandersteg BE (Hinreise)
- Gampel VS – Goppenstein VS (Rückreise)
- Brunnen SZ – Flüelen UR (Axenstrasse)
- Göschenen UR – Andermatt UR
- Raron VS – Brig VS
- Bellinzona TI – Locarno TI
- sowie diverse Hauptstrassen im Berner Oberland, in Graubünden und in den Walliser Seitentälern
Autoverladestationen
- Furka in Realp UR (Hinreise)
- Lötschberg in Kandersteg BE (Hinreise)
- Vereina in Klosters-Selfranga GR (Hinreise)
- Furka in Oberwald VS (Rückreise)
- Lötschberg in Goppenstein VS (Rückreise)
- Vereina in Lavin-Sagliains GR (Rückreise)
Falls du den erwarteten Verkehrsbehinderungen über die Festtage nicht entkommen kannst, helfen dir folgende sechs Punkte, entspannt zu bleiben:
- Planung: Versuche, die Hauptverkehrszeiten zu meiden. Fahre beispielsweise nachts.
- Information: Beobachte die Verkehrslage und überlege dir vor der Abfahrt Alternativrouten.
- Nahrung: Vor allem für Kinder sollten ausreichend Essen und Getränke dabei sein.
- Unterhaltung: Die Kinder sollten auch unterhalten sein, damit ihnen nicht langweilig wird.
- Geduld: Im schlimmsten Fall die Situation akzeptieren und Spur sowie Route beibehalten.
- Pausen: Nach einer längeren Pause hat sich der Stau vielleicht schon gelegt und du bist gestärkt für die Weiterfahrt.