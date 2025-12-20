Die Feiertage sorgen auf den Strassen für ein hohes Verkehrsaufkommen. Folgende Routen werden voraussichtlich zu Stau-Hotspots: A1, A2, A3, A9 und A13.

Wo über die Festtage lange Staus drohen

Darum gehts Mehrere Autobahnen werden über die Feiertage zu Stau-Hotspots

Hoher Rückreiseverkehr bis zum 4. Januar möglich

Marian Nadler Redaktor News

Bis zu 50 Minuten Zeitverlust Richtung Gotthard Viele reisen über die Festtage in den Süden. Wie der TCS (Touring Club Schweiz) am Samstag meldet, kommt es bereits zu Verkehrsüberlastungen. Zwischen Amsteg und Göschenen staut sich der Verkehr bereits auf 5 Kilometer. Es ist mit einem Zeitverlust von bis zu 50 Minuten zu rechnen. Ende des Livetickers

Auch dieses Jahr werden wieder viele Schweizerinnen und Schweizer über Weihnachten und Neujahr mit dem Auto verreisen. Etwa um die Familie zu besuchen oder auf Skiern die Pisten hinabzusausen. Das Bundesamt für Strassen (Astra) prognostiziert deshalb auch diesmal wieder ein hohes Verkehrsaufkommen, insbesondere auf den Hauptverkehrsachsen.

Der Ferienbeginn wird sich voraussichtlich auf der A1, A2, A3, A9 und A13 bemerkbar machen. Vornehmlich wird es auch in den Räumen Zürich, Bern, Basel, Luzern und Lugano, im Bereich des Gotthard-Tunnels, auf der San-Bernardino-Route zwischen Sargans und Rothenbrunnen sowie auf den Strecken Richtung Berner Oberland und Wallis stressig für Reisende. Ab Neujahr muss mit hohem Rückreiseverkehr gerechnet werden. Dieser dürfte bis zum 4. Januar andauern.

Astra: «Bei Stau auf der Autobahn bleiben»

Das hohe Verkehrsaufkommen hat weitere negative Nebeneffekte. Denn: Es führt zu unerwünschtem Ausweichverkehr. Dieser belastet die Menschen in den Ortschaften entlang der Nationalstrassen und kann sogar zu einem Verkehrskollaps führen. Hinzu kommt: Das Unfallrisiko steigt.

«Es ist deshalb wichtig, dass Reisende auch bei Stau auf der Autobahn bleiben und diese nicht verlassen, nicht zuletzt aus Rücksichtnahme gegenüber der örtlichen Bevölkerung», betont das Astra in einer Medienmitteilung.

Das sind die Stau-Hotspots über die Feiertage Autobahnen A1/A3 im Grossraum Zürich

A1 Härkingen SO – Luterbach SO

A2 Belchen-Tunnel – Härkingen SO

A2/A14 Region Luzern

A2 Amsteg UR – Faido TI (Gotthard-Strassentunnel)

A3 Walenstadt SG – Reichenburg SZ

A8 Interlaken BE – Spiez BE

A8 Sarnen OW – Verzweigung Lopper NW

A9 La Veyre/Vevey VD – St. Triphon VD

A12 Châtel-St-Denis FR – La Veyre

A13 Sarganserland – Rothenbrunnen GR

A28 Landquart GR – Klosters GR

Wartezeiten an Grenzübergängen möglich Hauptstrassen Spiez BE– Kandersteg BE (Hinreise)

Gampel VS – Goppenstein VS (Rückreise)

Brunnen SZ – Flüelen UR (Axenstrasse)

Göschenen UR – Andermatt UR

Raron VS – Brig VS

Bellinzona TI – Locarno TI

sowie diverse Hauptstrassen im Berner Oberland, in Graubünden und in den Walliser Seitentälern Autoverladestationen Furka in Realp UR (Hinreise)

Lötschberg in Kandersteg BE (Hinreise)

Vereina in Klosters-Selfranga GR (Hinreise)

Furka in Oberwald VS (Rückreise)

Lötschberg in Goppenstein VS (Rückreise)

