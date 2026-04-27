Am Dienstag gibts ein Regen-Intermezzo

Darum gehts
- Am Montag bis 25 Grad, ab Dienstag Regen und kühler.
- Erster Regenschauer Montagabend, Dienstag 12 bis 20 Grad erwartet.
- Wochenende im Norden sonnig, bis zu 23 Grad prognostiziert.
Die Schweiz lässt sich aktuell von ihrer Sonnenseite blicken – jedenfalls bis zum Wochenanfang. Mit Temperaturen bis zu 25 Grad im Süden und 22 Grad im Mittelland hält die Serie der sonnigen Tage auch am Montag an. Der Dämpfer folgt am Dienstag mit einem Regeneinbruch und kühleren Temperaturen.
Laut MeteoNews wird der Dienstag im Vergleich zu den vergangenen Tagen kühler mit frischeren Temperaturen zwischen 12 und 20 Grad.
Kurzer Regenunterbruch am Dienstag
Der nasse Unterbruch wird mit Regenschauer in der ganzen Schweiz eingeläutet. Wer Glück hat, darf sich auf ein paar wenige Sonnenmomente freuen – doch diese zeigt sich nur mit ein wenig Glück. Während im Norden und Westen frische Temperaturen bis zu 18 Grad herrschen, darf sich der Süden mit milden 20 Grad freuen.
Dennoch fallen laut MeteoNews bereits die ersten Regenschauer am Montagabend. Bereits am Morgen werden die Genferseeregion und der Süden mit einzelnen Regenschauern begrüsst. Während in den beiden Regionen die Tropfen fallen, dürfen sich das zentrale und östliche Mittelland sowie der Nordrand freuen – hier bleibt es voraussichtlich trocken.
Die Besserung am Mittwoch
Der Aufsteller folgt in der Mitte der Woche mit weniger Regen und weniger Wolken. Mit Temperaturen um die 20 Grad im Norden und Süden warten mildere Tage. Auch der Rest der Woche verspricht schönes Wetter und wenig nassem Einbruch.
Besonders das Wochenende wird mit lauwarmen 23 Grad eingeläutet. Das Glückslos hat der Norden der Schweiz gezogen. Hier herrscht ab Mittwoch kontinuierlich gutes Wetter, das von vereinzelten Wolken begleitet werden kann.