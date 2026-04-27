Am Dienstag gibts ein Regen-Intermezzo

Die Schweiz geniesst sonnige Temperaturen bis zu 25 Grad, doch am Dienstag kommt der Wetterumschwung: Regen und kühle 12 bis 20 Grad prägen das Bild. Die Besserung folgt ab Mittwoch mit milderen 20 Grad. Besonders eine Region hat das Glückslos gezogen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Montag bis 25 Grad, ab Dienstag Regen und kühler.

Erster Regenschauer Montagabend, Dienstag 12 bis 20 Grad erwartet.

Wochenende im Norden sonnig, bis zu 23 Grad prognostiziert. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nikolina Pantic Redaktorin News

Die Schweiz lässt sich aktuell von ihrer Sonnenseite blicken – jedenfalls bis zum Wochenanfang. Mit Temperaturen bis zu 25 Grad im Süden und 22 Grad im Mittelland hält die Serie der sonnigen Tage auch am Montag an. Der Dämpfer folgt am Dienstag mit einem Regeneinbruch und kühleren Temperaturen.

Laut MeteoNews wird der Dienstag im Vergleich zu den vergangenen Tagen kühler mit frischeren Temperaturen zwischen 12 und 20 Grad.

Kurzer Regenunterbruch am Dienstag

Der nasse Unterbruch wird mit Regenschauer in der ganzen Schweiz eingeläutet. Wer Glück hat, darf sich auf ein paar wenige Sonnenmomente freuen – doch diese zeigt sich nur mit ein wenig Glück. Während im Norden und Westen frische Temperaturen bis zu 18 Grad herrschen, darf sich der Süden mit milden 20 Grad freuen.

Dennoch fallen laut MeteoNews bereits die ersten Regenschauer am Montagabend. Bereits am Morgen werden die Genferseeregion und der Süden mit einzelnen Regenschauern begrüsst. Während in den beiden Regionen die Tropfen fallen, dürfen sich das zentrale und östliche Mittelland sowie der Nordrand freuen – hier bleibt es voraussichtlich trocken.

Die Besserung am Mittwoch

Der Aufsteller folgt in der Mitte der Woche mit weniger Regen und weniger Wolken. Mit Temperaturen um die 20 Grad im Norden und Süden warten mildere Tage. Auch der Rest der Woche verspricht schönes Wetter und wenig nassem Einbruch.

Besonders das Wochenende wird mit lauwarmen 23 Grad eingeläutet. Das Glückslos hat der Norden der Schweiz gezogen. Hier herrscht ab Mittwoch kontinuierlich gutes Wetter, das von vereinzelten Wolken begleitet werden kann.