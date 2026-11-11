In Walkringen BE tobt seit Jahren ein übler Streit unter Nachbarn. Bauer Thomas Zimmermann und sein Nachbar, Ex-Gemeinderat Andreas Künzler, streiten sich wegen eines Kieswegs. Nun hat die kantonale Baubehörde einen wegweisenden Entscheid gefällt.

Darum gehts Die kantonale Baudirektion stuft den Kiesweg in Walkringen als bewilligungspflichtig ein

Ex-Gemeinderat Künzler baute den 500 Meter langen Weg auf Zimmermanns Land aus – ohne Erlaubnis

Die Gemeinde wartet auf ein nachträgliches Baugesuch und will sonst baupolizeilich handeln

Karin Frautschi Reporterin Blick

Der Wegstreit in Walkringen BE ist um eine Episode reicher. Diese markiert einen wichtigen Meilenstein im jahrelangen Nachbarschaftsstreit zwischen Bauer Thomas Zimmermann (41) und Ex-Gemeinderat Andreas Künzler (69).

Auslöser des Streits war ein rund 500 Meter langer Weg, der auf Zimmermanns Grundstück liegt und zum abgelegenen Haus von Künzler und dessen Frau führt. Im Herbst 2023 begann der Ex-Gemeinderat, diesen Weg auszubauen – ohne das Einverständnis des Landbesitzers.

Für Zimmermann war damals schon klar: «Er hat mich nie gefragt. Das ist illegal.»

Kanton stellt sich hinter Landbesitzer

Jetzt gibt die kantonale Baudirektion dem Bauern recht. Im Entscheid, der Blick vorliegt, schreibt die Behörde, dass es sich bei den vorgenommenen Veränderungen von Andreas Künzler um baubewilligungspflichtige Ersatzbauten handle. Er habe an mehreren Stellen Mergelkies verbaut, was kein gleichwertiger Unterhalt des vorherigen Erdbodens sei.

Damit stellt sich der Kanton gegen die Gemeinde, die den Kiesweg zuvor als legal eingestuft hatte. Gemeindepräsident Christof Aeschlimann (Freie Wähler) nahm gegenüber der «Berner Zeitung» Stellung: «Wir stehen zu unserem Entscheid.» Die Gemeinde habe den Fall aufgrund der ihr vorliegenden Grundlagen und nach bestem Wissen und Gewissen beurteilt. Aeschlimann betonte aber, dass er den abweichenden Entscheid des Kantons respektiere: «Wir warten nun auf das nachträgliche Baugesuch.» Treffe dieses nicht zeitnah ein, werde die Gemeinde baupolizeilich tätig.

Landwirt ist zufrieden

«Ich habe kein anderes Ergebnis erwartet», sagt Zimmermann zufrieden zu Blick. Für ihn sei von Anfang an klar gewesen, dass dieses Vorgehen illegal sei. Aber: «Ich bin erstaunt, wie lange die Gemeinde tatenlos zugesehen und das Ganze toleriert hat.»

Obwohl er die Gemeinde mehrmals dazu aufgefordert habe, einen Baustopp einzuleiten, hätten die Verantwortlichen nie etwas unternommen. Währenddessen habe sein Nachbar immer weiter gebaggert und versucht, sein Vorhaben mithilfe eines Anwalts durchzuboxen. «Er hat diese ganze Misere ausgelöst», sagt Zimmermann, der daraufhin ebenfalls einen Anwalt engagierte.

Für den Landwirt ist klar: «Ein solcher Entscheid hätte bereits viel früher passieren müssen.» Er kritisiert: «Die Gemeinde hat ihre Pflichten verpennt. Wenn sie ihren Job richtig gemacht hätte, wäre es gar nicht so weit gekommen.»

Nachbar baggert weiter

Doch Kantonsentscheid hin oder her: Wie Zimmermann am Mittwoch erzählt, habe sein Nachbar Künzler auch letzte Woche wieder auf dem Weg gebaggert. Als der Landwirt dies der Gemeinde meldete, sei ihm versprochen worden, dass Künzler ein Baustopp kommuniziert werde.

«Seitdem ich den Kanton im Rücken habe, fühle ich mich sicherer», sagt Zimmermann zu Blick. Anfang Jahr fühlte sich der Bauer nämlich noch benachteiligt, weil sein Nachbar Künzler seit 2025 im Gemeinderat von Walkringen sass.

Die Gemeinde beteuerte damals gegenüber Blick, dass Künzler trotz seiner Funktion keinen Einfluss auf das Verfahren habe. Für ihn bestand in dieser Angelegenheit eine Ausstandspflicht.

Doch die Situation hat sich unterdessen geändert: Per Ende September trat der SP-Mann vorzeitig von seinem Amt zurück.

Gegenüber Blick verzichtete Andreas Künzler bereits damals auf eine Stellungnahme und verwies auf den laufenden Rechtsstreit. Zu den neuen Entwicklungen äusserte er sich nun auch gegenüber der «Berner Zeitung» nicht. Er betonte lediglich, dass sein Rücktritt aus dem Gemeinderat mit seinem Beruf zu tun habe – und nicht mit dem Fall.

«Eine riesengrosse Frechheit»

Im Gespräch mit Blick betont Thomas Zimmermann, dass er stets offen gewesen wäre für eine gemeinsame Lösung. Doch dass sein Nachbar ohne Erlaubnis angefangen habe zu baggern und Kies zu verteilen, ging zu weit: «Künzlers Vorgehen ist eine riesengrosse Frechheit.»

Unterdessen sind die Nachbarn so stark zerstritten, dass sie nicht mehr miteinander reden. Dennoch stellt Zimmermann klar: «Ich wäre nach wie vor offen für eine gemeinsame Lösung, die für alle stimmt.» Dafür müssten sein Nachbar und die Gemeinde aber auf ihn zukommen. Sollte dies nicht passieren, wäre ihm ein Rückbau zum Urzustand am liebsten.