Kein Frieden in Sicht: René Duppenthaler (72) und sein Nachbar Hans M. (77) führen seit Jahrzehnten Krieg. Überwachungskameras sollten endlich Ruhe bringen. Doch jetzt gab es neuen Ärger für Duppenthaler.

Der irrste Nachbarschaftsstreit der Schweiz dauert bereits 35 Jahre – jetzt musste die Polizei kommen

Darum gehts René Duppenthaler (72) und sein Nachbar Hans M.* (77) aus Roggwil BE hassen sich wie die Pest

Ihr Nachbarschaftskrieg begann im Jahr 1991

Ein Polizeieinsatz lässt nicht auf baldigen Frieden hoffen

Devin Schürch Reporter News

René Duppenthaler (72) und sein Nachbar Hans M.* (77) aus Roggwil BE liegen seit 35 Jahren miteinander im Clinch. Doch jetzt eskalierte die Situation – und die Polizei fuhr vor.

Es ist ein Freitagmorgen Ende Oktober. An der Haustür von Duppenthaler klingelt es. Der Rentner rechnet mit dem Briefträger.

Falsch gedacht: Ein Mann und eine Frau stehen vor ihm. Sie sind mit einem schwarzen Auto angereist – Zivilpolizisten der Kantonspolizei Bern. Sie halten Duppenthaler einen Zettel vor die Nase: Hausdurchsuchungsbefehl!

Der Senior fragt sich: «Was wollen die schon wieder von mir?» Er ahnt aber, was dahinterstecken könnte: Seit mehr als drei Jahrzehnten führt er Krieg mit seinem Nachbarn.

Es begann mit ein paar Sträuchern

Der Nachbarschaftskrieg begann 1991 – wegen Sträuchern, die laut Nachbar Hans M. zu nahe an der Grundstücksgrenze standen. Seither ist aus dem Gartenstreit ein jahrzehntelanger Kleinkrieg geworden: gegenseitige Anschuldigungen wegen beschädigter Pflanzen, Drohungen, immer neue Anzeigen.

Als Blick 2024 über den Streit berichtete, hatte Duppenthaler bereits Überwachungskameras installiert. Denn: «Ich hatte der Polizei zwar von früheren Vorfällen – wie Beulen im Auto oder vergifteten Pflanzen – erzählt. Sie meinten aber immer wieder, mir würden die Beweise fehlen.» M. war unzufrieden, dass der Nachbar die Kameras aufstellte, und wollte prüfen, ob diese legal filmen.

Kameras für den Frieden?

Zwei Jahre später stehen ausgerechnet diese Kameras im Zentrum eines aktuellen Strafverfahrens gegen Duppenthaler wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung sowie auf Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte.

Dabei hätten die Geräte tatsächlich geholfen, sagt Duppenthaler. Seit ihrer Installation sei es ruhiger geworden. So sei es etwa nicht mehr zu Sachbeschädigungen bei ihm gekommen. «Da kann ich sicher schlafen», erklärt er. Auch wenn er mit seiner Frau nach Sardinien reise, müsse er sich weniger Sorgen um sein Haus machen.

Doch sein Nachbar fühlt sich überwacht und erstattet Anzeige. Duppenthaler beteuert, die Kameras würden hauptsächlich sein eigenes Grundstück filmen. Auf den Bildern, die er Blick zeigt, ist allerdings auch ein Teil der öffentlichen Strasse sichtbar.

Bereits 2024 habe ein Polizist die Kameras kontrolliert und mündlich nichts beanstandet, behauptet Duppenthaler. Eine schriftliche Bestätigung dafür liegt Blick nicht vor.

«Bin mir vorgekommen wie der letzte Idiot»

Im August 2026 treffen sich die beiden Streithähne bei der Staatsanwaltschaft in Burgdorf BE. Im Raum trennt Plexiglas die beiden Senioren. Wenig überraschend: Die beiden können sich nicht einigen. Duppenthaler weigert sich, seine Kameras zu entfernen.

Knapp drei Monate später stehen nun die Polizisten vor seiner Tür. Dies, weil Nachbar M. Duppenthaler vorwirft, ihn zu filmen sowie einen seiner Aprikosenbäume vergiftet zu haben. Duppenthaler bestreitet beides.

Bei der Durchsuchung hätten die Polizisten Kameras und Handyaufnahmen kontrolliert, erzählt der 72-Jährige. Nach rund 30 bis 45 Minuten war der Einsatz beendet. «Meine Wohnung haben sie nicht durchsucht.»

Duppenthaler sagt: «Ich bin mir vorgekommen wie der letzte Idiot.» Er habe die Kameras schliesslich installieren lassen, um sich vor weiteren Vorfällen zu schützen. Nun gerät er deswegen selbst ins Visier der Justiz.

Nach einer Anzeige seines Nachbarn wegen mutmasslicher Drohungen hatte die Polizei 2019 bereits einmal sein Haus durchsucht und seine Schusswaffen beschlagnahmt. Laut Hans M. hat Duppenthaler ihm gedroht, ihn «mit der 45er i Ranze z schiesse» – also mit einer Pistole. Duppenthaler hatte damals zwei Strafbefehle kassiert.

Nachbar fühlt sich rund um die Uhr überwacht

Zurück in der Gegenwart: Bei einem Besuch bei Nachbar Hans M. zeigt sich, dass die Geschichte eine zweite Seite hat. Er widerspricht Duppenthalers Darstellung entschieden. «Ich und meine Frau können nicht zum Auto laufen, ohne dass wir gefilmt werden», sagt er.

Ihn störe nicht grundsätzlich, dass Duppenthaler sein Haus schütze. Er wolle aber nicht, dass die Kameras auch sein Grundstück erfassten. M. behauptet, dass die Geräte immer wieder anders ausgerichtet seien, als Duppenthaler sie Blick gezeigt habe.

Es bleibt offen, ob Duppenthalers Kameras rechtmässig überwachen. Ebenso ungeklärt ist, ob die Geräte tatsächlich zwischenzeitlich anders ausgerichtet waren.

Duppenthaler glaubt nicht an Frieden

Duppenthaler wartet nun auf die Ergebnisse der Polizeikontrolle. Er ist überzeugt, dass die Beamten an seinen Kameras nichts zu beanstanden haben. Wie das Verfahren weitergeht, weiss er nicht.

Aber: An eine Versöhnung glaubt Duppenthaler längst nicht mehr. Sein Fazit: «Der Streit wird erst aufhören, wenn einer wegzieht oder stirbt.»

* Name bekannt