Die Gemeinde Belp plant ein Schulmodell mit 46 Schulwochen und nur sechs Wochen Ferien. Kinder sollen vier Tage pro Woche von 8 bis 16.30 Uhr betreut werden.

Kombination von traditioneller Volksschule und Tagesschule geplant

«Nur» sechs Wochen Ferien! Genau das kommt auf die Kinder und Eltern in Belp zu. Die Berner Gemeinde möchte ein neues Schulmodell ausprobieren. Dabei wird die traditionelle Volksschule mit einer Tagesschule kombiniert, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

«Im Modell Jahresschule besuchen die Kinder während 46 Wochen die Schule und haben ‹nur› sechs Wochen Ferien. Die Kinder werden in den Schulwochen jeweils an vier Tagen von ca. 8.00-16.30 Uhr von einem Team aus Lehr- und Betreuungspersonen begleitet», schreibt die Gemeindeverwaltung dazu auf ihrer Website. Wieso die Gemeinde den Schritt geht und das System verändert, wird nicht erklärt.

Im Tessin haben Schüler sogar zehn Wochen Sommerferien

Die genauen Details zur Organisation der Jahresschule stehen noch nicht fest. Sie sollen in einem partizipativen Prozess unter Einbeziehung interessierter Eltern sowie des pädagogischen Personals erarbeitet werden. Um das Konzept der Öffentlichkeit vorzustellen und Fragen zu beantworten, plant die Gemeinde Belp mehrere Informationsveranstaltungen.

Damit stehen die Schüler in Belp deutlich schlechter da, was Ferien angeht. In der Stadt Bern haben Schüler 13 Wochen Ferien pro Jahr.

In den meisten Kantonen gehen allein die Sommerferien schon sechs Wochen. Im Tessin sind es sogar zehn Wochen! Und auf das Jahr verteilt haben Schüler in der Schweiz zwischen 12 und 14 Wochen Ferien. Und wie sieht es bei unseren Nachbarländern aus?

Deutschland

Deutsche Schüler haben sechs Wochen Sommerferien und über das Jahr verteilt insgesamt 15 Wochen frei. Wann die freien Tage sind, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Baden-Württemberg und Bayern sind zum Beispiel die letzten Bundesländer, wenn es um die Sommerferien geht.

Österreich

In Österreich haben Schüler 12 bis 14 Wochen schulfrei. Die genauen Zeiträume variieren je nach Bundesland. Die Sommerferien dauern am längsten, mit neun Wochen am Stück.

Liechtenstein

13 Wochen Ferien haben Schüler in Liechtenstein.

Italien

Was Ferien angeht, sind die Italiener Spitzenreiter. Allein die Sommerferien bedeuten für die Schüler in Italien: 13 Wochen faulenzen.

Frankreich

«In Frankreich gibt es insgesamt 16 bis 17 Wochen Schulferien pro Jahr, je nach Zone und Jahr», schreiben die französischen Behörden auf ihrer Website. Wie in Deutschland gibt es aber lokale Unterschiede.



