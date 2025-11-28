Darum gehts
- Brand in Lausanner Schule ausgebrochen, 500 Schüler evakuiert
- Vier Personen leicht durch Rauch beeinträchtigt, keine Krankenhauseinweisung nötig
- Zwei Polizeipatrouillen, Feuerwehr und zwei Ambulanzen im Einsatz
In einer Schule in Lausanne ist am Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Obwohl das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte, mussten rund 500 Schülerinnen und Schüler vorsorglich in Sicherheit gebracht werden.
Vier Personen wurden durch den Rauch leicht in Mitleidenschaft gezogen, wie die Stadtpolizei Lausanne mitteilte. Keine von ihnen musste indes ins Spital gebracht werden.
Zwei Patrouillen der Stadtpolizei, die Feuerwehr sowie zwei Ambulanzen des städtischen Rettungsdiensts standen im Einsatz. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen im betroffenen Gebiet.