In einer Lausanner Schule brach am Freitag ein Brand aus. Rund 500 Schüler wurden evakuiert, vier Personen erlitten leichte Rauchvergiftungen. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Darum gehts Brand in Lausanner Schule ausgebrochen, 500 Schüler evakuiert

Vier Personen leicht durch Rauch beeinträchtigt, keine Krankenhauseinweisung nötig

Zwei Polizeipatrouillen, Feuerwehr und zwei Ambulanzen im Einsatz

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In einer Schule in Lausanne ist am Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Obwohl das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte, mussten rund 500 Schülerinnen und Schüler vorsorglich in Sicherheit gebracht werden.

Vier Personen wurden durch den Rauch leicht in Mitleidenschaft gezogen, wie die Stadtpolizei Lausanne mitteilte. Keine von ihnen musste indes ins Spital gebracht werden.

Zwei Patrouillen der Stadtpolizei, die Feuerwehr sowie zwei Ambulanzen des städtischen Rettungsdiensts standen im Einsatz. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen im betroffenen Gebiet.