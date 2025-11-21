DE
Sei bereits handgreiflich geworden
Angst an Primarschule Wollerau SZ – Mann spricht Kinder an

Auf dem Schulweg zur Primarschule Wollerau soll ein Mann Kinder angesprochen und ihnen «unsittliche Bilder» gezeigt haben. Eltern sind in Angst. Eine Mutter soll bereits von dem Mann attackiert worden sein.
Publiziert: vor 24 Minuten
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Ein Mann soll Kinder auf ihrem Schulweg angesprochen haben, warnt die Primarschule Wollerau die Eltern.
Darum gehts

  • Primarschule Wollerau warnt vor Mann, der Kinder auf Schulweg angesprochen haben soll
  • Kantonspolizei Schwyz bestätigt Eingang einer entsprechenden Meldung
  • Unbekannter soll Mutter mit Regenschirm angegriffen haben
Die Primarschule Wollerau SZ warnt aktuell vor einem Mann, der angeblich Kinder auf ihrem Schulweg angesprochen haben soll. Darüber berichtete der «Bote der Urschweiz» zuerst. In einer Whatsapp-Nachricht, die der Zeitung vorliegt, habe Schulleiter Dominik Zimmermann die Eltern über die Situation informiert.

Konkret heisst es darin, dass der Mann den Kindern möglicherweise «unsittliche Bilder» gezeigt habe. Die Kantonspolizei Schwyz bestätigte gegenüber der Zeitung, dass eine entsprechende Meldung bei ihnen eingegangen sei. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten jedoch keine weiteren Angaben gemacht werden.

Unbekannter Mann soll Mutter angegriffen haben

Während die Schul- und Hortleitung in engem Kontakt zur Polizei stehe, besprächen Lehrkräfte die Situation mit den Schülern. Konkret geht es darum, die Kinder zu informieren, wie in einer solchen Lage gehandelt werden sollte. Unter den Eltern steigt unterdessen die Angst. Denn der Mann soll bereits handgreiflich geworden sein.

In einer weiteren Whatsapp-Nachricht, die dem «Boten der Urschweiz» vorliegt, werde von einem unbekannten Mann gesprochen, der den Kindern auf dem Weg vom Hort zum Kindergarten angeblich aufgelauert habe. Eine Mutter soll den Mann angesprochen und von ihm mit einem Regenschirm attackiert worden sein. Die Polizei sei bereits über die Situation informiert.

